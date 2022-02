сегодня



Выходит новый сингл ALICE COOPER



Metal Department объявили о выпуске нового сингла ALICE COOPER "Alice Cooper And The Tome Of Madness", который будет доступен на виниле. В него вошла 18-минутная история из "The Tome Of Madness", озвученная музыкантом. Сингл будет доступен в двух вариантах: на обычном чёрном виниле и лимитированном жёлтом тиражом 500 копий. Помимо этого предусмотрен выпуск бокс-сета с подписанной шляпой тиражом сто копий и ценой 249 долларов.



Трек-лист:



Side A:



Tome Of Madness Part 1 (08:43)



Side B:



Tome Of Madness Part 2 (09:29)











