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Alice Cooper

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|||| 15 июн 2022

ALICE COOPER написал 30 песен



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ALICE COOPER в рамках недавней беседы рассказал о том, что у него написано уже тридцать новых песен:

«Большая часть была написана во время пандемии. Мы не могли выступать 18 месяцев, так что еще остается музыканту? Ну только что и сочинять песни. У каждого есть студия дома, так что мы все сидели и сочиняли, делали демо-записи. И в итого когда я связался с Bob'ом, я сказал ему, что у нас есть 30 песен и мы решили сделать два альбома. Но это два разных взгляда на ALICE COOPER — один очень хард-роковый, а второй роковый, но с изюминкой. Вот пока и все, что я могу сказать об этом на текущий момент».




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