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ALICE COOPER — о первом наркоопыте



В рамках недавнего интервью ALICE COOPER рассказал о своём первом наркоопыте:



«Трава была моим первым наркотиком, это было с Джими Хендриксом. Я остался после шоу — я пришёл посмотреть на его концерт, и мы тогда были просто группой из школы. Однако они сказали: "А давайте-ка к нам в номер!" И вот мы сидим на его кровати, и Джими говорит: "Чува-а-к, держи [и протягивает косяк]". И я отвечаю: "Окей". А потом он опускает четвертак в кровать — ну знаете, такие вибрирующие кровати. Нас там было человек восемь на ней. И говорит: "Вот теперь мы как на космическом корабле". И я отвечаю: "Окей"».



На вопрос о худшем приходе Alice сказал:



«Это было в Детройте, думаю, это был кристаллический тетрагидроканнабинол. Я очнулся часа в четыре утра и подумал, что все как у Джима Джонсона. Я встал и помню, что за окном было около –7 °С, я вышел в одной рубашке ради того, чтобы проснуться. И когда я вернулся, то все вроде как тоже начали приходить в себя. Но было дико странно, как в фильме Феллини; было так странно, ведь я верил в то, что все умерли и выжить сумел только я».







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