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Alice Cooper

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6 апр 2021 : 		 ALICE COOPER — о первом наркоопыте

24 мар 2021 : 		 ALICE COOPER: «Если не в своей группе, то пел бы в FOO FIGHTERS»

17 мар 2021 : 		 ALICE COOPER выбрал «Бога рока»

16 мар 2021 : 		 ALICE COOPER полон оптимизма насчет концертов

13 мар 2021 : 		 ALICE COOPER не верит, что рок умер

12 мар 2021 : 		 ALICE COOPER вспоминает о том, как вручал Грэмми JETHRO TULL, которые обыграли METALLICA

10 мар 2021 : 		 ALICE COOPER считает, что хард-рок возродится

5 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

4 мар 2021 : 		 ALICE COOPER хочет записать альбом в дороге

3 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

2 мар 2021 : 		 ALICE COOPER ждёт вторую дозу

26 фев 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

22 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

20 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «Детройт — рок-столица США»

19 фев 2021 : 		 Семплы новых песен ALICE COOPER

18 фев 2021 : 		 ALICE COOPER — о кавер-версии на новом альбоме

16 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «В гольфе сила!»

15 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

13 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома ALICE COOPER

12 фев 2021 : 		 ALICE COOPER привился

4 фев 2021 : 		 Новое видео ALICE COOPER

6 янв 2021 : 		 ALICE COOPER исполнил песню для ZAK NILSSON

25 дек 2020 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

11 дек 2020 : 		 Карточная игра от ALICE COOPER

27 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER
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ALICE COOPER — о первом наркоопыте



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В рамках недавнего интервью ALICE COOPER рассказал о своём первом наркоопыте:

«Трава была моим первым наркотиком, это было с Джими Хендриксом. Я остался после шоу — я пришёл посмотреть на его концерт, и мы тогда были просто группой из школы. Однако они сказали: "А давайте-ка к нам в номер!" И вот мы сидим на его кровати, и Джими говорит: "Чува-а-к, держи [и протягивает косяк]". И я отвечаю: "Окей". А потом он опускает четвертак в кровать — ну знаете, такие вибрирующие кровати. Нас там было человек восемь на ней. И говорит: "Вот теперь мы как на космическом корабле". И я отвечаю: "Окей"».

На вопрос о худшем приходе Alice сказал:

«Это было в Детройте, думаю, это был кристаллический тетрагидроканнабинол. Я очнулся часа в четыре утра и подумал, что все как у Джима Джонсона. Я встал и помню, что за окном было около –7 °С, я вышел в одной рубашке ради того, чтобы проснуться. И когда я вернулся, то все вроде как тоже начали приходить в себя. Но было дико странно, как в фильме Феллини; было так странно, ведь я верил в то, что все умерли и выжить сумел только я».

ALICE COOPER Says He Had His First Drug Experience With JIMI HENDRIX





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

olly71


6 апр 2021, 11:25		Офигеть он рассказывает как его угощал косяком чувак который мёртв уже почти 51 год !!!! Как летит время...

Maestro vs


6 апр 2021, 12:01		Да, тоже диковато было читать. Но слово "пролетело" к полувековому отрезку времени применять сложно...


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