Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 13
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 12
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
*JASON BONHAM: «Я был настоящим олимпийским чемпионом по алка... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 13
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 12
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
[= ||| все новости группы



*

Alice Cooper

*



19 мар 2023 : 		 ALICE COOPER собирается выпустить альбом, записанный без дублей

7 мар 2023 : 		 NITA STRAUSS возвращается в ALICE COOPER

6 мар 2023 : 		 ALICE COOPER — о новом альбоме: «Он потрясёт вас»

13 янв 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER 1991 года

9 дек 2022 : 		 KANE ROBERTS — о возвращении в группу ALICE COOPER

5 дек 2022 : 		 Биография ALICE COOPER выйдет зимой

6 окт 2022 : 		 NITA STRAUSS присоединилась на сцене к ALICE COOPER

2 окт 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

22 сен 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

9 сен 2022 : 		 ALICE COOPER отыграл первое шоу с вернувшимся KANE'ом ROBERTS'ом

9 сен 2022 : 		 NITA STRAUSS — об уходе из группы ALICE COOPER

14 июл 2022 : 		 KANE ROBERTS вернулся в ALICE COOPER

12 июл 2022 : 		 NITA STRAUSS ушла от ALICE COOPER

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

1 июл 2022 : 		 ALICE COOPER присоединился к DESMOND CHILD

24 июн 2022 : 		 Концерт ALICE COOPER BAND выйдет осенью

21 июн 2022 : 		 ALICE COOPER: «Рок не мёртв»

15 июн 2022 : 		 ALICE COOPER написал 30 песен

12 июн 2022 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER

20 май 2022 : 		 Вышла фигурка ALICE COOPER

27 фев 2022 : 		 ALICE COOPER завершает работу над альбомом

10 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS — о новом альбоме ALICE COOPER

4 фев 2022 : 		 ALICE COOPER — о взаимоотношениях с Ted'ом Nugent'ом

3 фев 2022 : 		 ALICE COOPER открыл тур

2 фев 2022 : 		 Выходит новый сингл ALICE COOPER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ALICE COOPER собирается выпустить альбом, записанный без дублей



zoom
В новом интервью Ultimate Classic Rock легендарный рокер Alice Cooper рассказал о новой музыке, над которой он работает:

«Скоро выйдет новый альбом с моей гастрольной группой. Я хотел показать гастрольную группу, поэтому мы написали песни, пошли в студию, и я сказал: "Вот как мы поступим с этим альбомом: никаких дублей. Всё должно быть сделано в студии вживую, потому что вся идея этого альбома в том, чтобы показать, насколько хороша эта группа вживую". Так что когда вы услышите этот альбом, он будет звучать как студийный, но на самом деле музыканты играют в студии вживую. Этот альбом скоро будет выпущен».

Alice также подтвердил, что он работал над новым материалом с участниками оригинальной группы ALICE COOPER — гитаристом Michael'ом Brucе'ом, басистом Dennis'ом Dunaway'ем и барабанщиком Neal'ом Smith'ом:

«Дело в том, что когда мы распались, между нами не было вражды. Мы вместе ходили в школу, вместе занимались бегом и лёгкой атлетикой. Между нами никогда не было неприязни... Я спрашивал Dennis'a: "Не мог бы ты сыграть на басу в этой песне?" — "Мог бы. А ты не мог бы спеть на этой песне? У меня тут кое-что происходит с группой, в которой я участвую". — "Хорошо". Так что никогда не было чего-то из серии: "Я больше никогда не буду с ним разговаривать" или "Я больше никогда не буду с ним работать". Мы всегда сочиняли. Нил Смит пришлёт мне три или четыре песни, я напишу к ним текст и отправлю ему обратно, а у него есть своя группа. Dennis играет в двух или трёх группах. Mike тоже играет — они музыканты при деле. Так что мы напишем 10 или 12 песен, и я не знаю точно, что это будет, но я знаю, что эти песни уже существуют. Так что я думаю о будущем, это было бы круто».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 171

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом