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ALICE COOPER собирается выпустить альбом, записанный без дублей



В новом интервью Ultimate Classic Rock легендарный рокер Alice Cooper рассказал о новой музыке, над которой он работает:



«Скоро выйдет новый альбом с моей гастрольной группой. Я хотел показать гастрольную группу, поэтому мы написали песни, пошли в студию, и я сказал: "Вот как мы поступим с этим альбомом: никаких дублей. Всё должно быть сделано в студии вживую, потому что вся идея этого альбома в том, чтобы показать, насколько хороша эта группа вживую". Так что когда вы услышите этот альбом, он будет звучать как студийный, но на самом деле музыканты играют в студии вживую. Этот альбом скоро будет выпущен».



Alice также подтвердил, что он работал над новым материалом с участниками оригинальной группы ALICE COOPER — гитаристом Michael'ом Brucе'ом, басистом Dennis'ом Dunaway'ем и барабанщиком Neal'ом Smith'ом:



«Дело в том, что когда мы распались, между нами не было вражды. Мы вместе ходили в школу, вместе занимались бегом и лёгкой атлетикой. Между нами никогда не было неприязни... Я спрашивал Dennis'a: "Не мог бы ты сыграть на басу в этой песне?" — "Мог бы. А ты не мог бы спеть на этой песне? У меня тут кое-что происходит с группой, в которой я участвую". — "Хорошо". Так что никогда не было чего-то из серии: "Я больше никогда не буду с ним разговаривать" или "Я больше никогда не буду с ним работать". Мы всегда сочиняли. Нил Смит пришлёт мне три или четыре песни, я напишу к ним текст и отправлю ему обратно, а у него есть своя группа. Dennis играет в двух или трёх группах. Mike тоже играет — они музыканты при деле. Так что мы напишем 10 или 12 песен, и я не знаю точно, что это будет, но я знаю, что эти песни уже существуют. Так что я думаю о будущем, это было бы круто».







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