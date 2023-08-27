27 авг 2023



ALICE COOPER, видимо, тоже скоро сдаст назад



В рамках недавнего интервью у ALICE COOPER'a спросили, что он думает о некоторых недавних высказываниях его коллег по "театральному" року по поводу гендерной идентичности: в частности, Paul Stanley назвал гендерную заботу о детях "печальной и опасной причудой", а Dee Snider, судя по всему, с ним согласился:



«Я понимаю, что есть случаи трансгендерности, но я боюсь, что это тоже причуда, и я опасаюсь, что есть много людей, утверждающих, что они такие только потому, что они хотят быть такими. Я считаю, что это неправильно, когда у вас есть шестилетний ребенок, который ничего не понимает. Он просто хочет играть, а вы сбиваете его с толку, говоря ему: "Да, ты мальчик, но ты можешь быть девочкой, если захочешь". Я думаю, что это так запутывает ребенка. Это запутывает даже подростка. Вы все время пытаетесь найти свою идентичность, а тут еще эта ситуация, когда говорят: "Да, но ты можешь быть кем угодно. Ты можешь быть кошкой, если захочешь". Я к тому, что если ты идентифицируешь себя как дерево... И я думаю: "Да ладно! Мы что, в романе Курта Воннегута? Это настолько абсурдно, что уже дошло до крайности.



Вся эта история с пробуждением... Никто не может ответить на этот вопрос. Может быть, вы можете. Кто устанавливает правила? Есть ли где-то в Нью-Йорке здание, где каждый день собираются люди и говорят: "Так, теперь мы не можем говорить "мать". Мы должны говорить "лицо, родившее ребенка". Выведите это на телеграфную ленту прямо сейчас"? Кто этот человек, который устанавливает эти правила? Я не понимаю. Я не придерживаюсь устаревших взглядов. Я рассуждаю логически.



Сейчас это доходит до того, что становится смешно. Если кто-то и пытался что-то сказать, то все превратилось в дикий фарс. Я не знаю ни одного человека, который был бы согласен с этой идеей. Я не знаю ни одного человека. Все, с кем я разговариваю, говорят: "Разве это не глупо?". А я отвечаю: "Ну, я уважаю людей. Я уважаю людей и их сущность, но я не собираюсь говорить семилетнему мальчику: "Иди надень платье, потому что, может быть, ты девочка", а он в ответ: "Нет, я не девочка. Я мальчик".



Поэтому я предлагаю дать кому-то хотя бы осознать себя в сексуальном плане, прежде чем он начнет думать о том, мальчик он или девочка. Очень часто я смотрю на это с другой стороны, с точки зрения логики: Если у тебя такие гениталии, то ты мальчик. Если у тебя другие гениталии, то ты девочка. Есть разница между "я - мужчина, который является женщиной, или я — женщина, которая является мужчиной" и желанием быть женщиной. Вы родились мужчиной. Хорошо, это факт. У вас есть эти причиндалы. Теперь, единственное различие в том, что вы хотите быть женщиной. Хорошо, это то, что вы можете сделать позже, если захотите. Но вы не мужчина, рожденный женщиной».



Когда интервьюер указал на то, что родители не поощряют сомнения в личности своих детей, а просто прислушиваются к своим детям и находят педиатров, которые оказывают соответствующую помощь, Cooper сказал:



«Ну, я могу себе представить, что кто-то может этим воспользоваться. Парень может в любой момент зайти в женский туалет и сказать: "Я просто чувствую, что я сегодня женщина", и провести там время всей своей жизни, и он ни в малейшей степени... Он просто воспользуется этой ситуацией. Что ж, так и будет. Кого-нибудь изнасилуют, а парень скажет: "Ну, в тот день я чувствовал себя девушкой, а потом почувствовал себя парнем". Где же провести эту черту? Нечто поднимет свою уродливую голову, и внезапно люди начинают говорить: "Минуточку, минуточку, минуточку. Мы должны взять ситуацию под контроль". Почти то же самое происходит с искусственным интеллектом. Люди говорят: "Ну, а как же ИИ?". А я отвечаю: "Единственный человек, у которого не должно быть ИИ, — это Paul McCartney". Все это очень опасно».







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