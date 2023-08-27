Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 16
*KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Кл... 15
*CARLOS SANTANA сдал назад 13
*Поставь логотип SLAYER на любимое мясо 13
*ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать б... 12
*Потерянный альбом SLIPKNOT в 2024 году? 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 16
[= ||| все новости группы



*

Alice Cooper

*



27 авг 2023 : 		 Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPER

27 авг 2023 : 		 ALICE COOPER, видимо, тоже скоро сдаст назад

20 авг 2023 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

19 авг 2023 : 		 Фрагменты новых песен ALICE COOPER

17 авг 2023 : 		 Подкрась мордашку с ALICE COOPER

16 авг 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

14 авг 2023 : 		 ALICE COOPER считает, что если бы Джон Леннон был жив, THE BEATLES могли бы воссоединиться

13 авг 2023 : 		 ALICE COOPER о переизданиях: «Я не имею к этому никакого отношения»

10 авг 2023 : 		 Новая песня ALICE COOPER

7 авг 2023 : 		 ALICE COOPER разогрел MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD

19 июл 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

17 июл 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

2 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Для меня честь записать альбом с ALICE COOPER»

14 июн 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

29 май 2023 : 		 ALICE COOPER не собирается завязывать

21 май 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

16 май 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

16 май 2023 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

1 май 2023 : 		 ALICE COOPER открыл тур

28 апр 2023 : 		 Предварительное название нового альбома ALICE COOPER

27 апр 2023 : 		 Переиздания ALICE COOPER выйдут летом

14 апр 2023 : 		 NITA STRAUSS: «ALICE COOPER — не группа, это семья!»

11 апр 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

26 мар 2023 : 		 KANE ROBERTS: «Я не лучший кандидат для ALICE COOPER»

25 мар 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

19 мар 2023 : 		 ALICE COOPER собирается выпустить альбом, записанный без дублей
Показать далее
| - |

|||| 27 авг 2023

ALICE COOPER, видимо, тоже скоро сдаст назад



zoom
В рамках недавнего интервью у ALICE COOPER'a спросили, что он думает о некоторых недавних высказываниях его коллег по "театральному" року по поводу гендерной идентичности: в частности, Paul Stanley назвал гендерную заботу о детях "печальной и опасной причудой", а Dee Snider, судя по всему, с ним согласился:

«Я понимаю, что есть случаи трансгендерности, но я боюсь, что это тоже причуда, и я опасаюсь, что есть много людей, утверждающих, что они такие только потому, что они хотят быть такими. Я считаю, что это неправильно, когда у вас есть шестилетний ребенок, который ничего не понимает. Он просто хочет играть, а вы сбиваете его с толку, говоря ему: "Да, ты мальчик, но ты можешь быть девочкой, если захочешь". Я думаю, что это так запутывает ребенка. Это запутывает даже подростка. Вы все время пытаетесь найти свою идентичность, а тут еще эта ситуация, когда говорят: "Да, но ты можешь быть кем угодно. Ты можешь быть кошкой, если захочешь". Я к тому, что если ты идентифицируешь себя как дерево... И я думаю: "Да ладно! Мы что, в романе Курта Воннегута? Это настолько абсурдно, что уже дошло до крайности.

Вся эта история с пробуждением... Никто не может ответить на этот вопрос. Может быть, вы можете. Кто устанавливает правила? Есть ли где-то в Нью-Йорке здание, где каждый день собираются люди и говорят: "Так, теперь мы не можем говорить "мать". Мы должны говорить "лицо, родившее ребенка". Выведите это на телеграфную ленту прямо сейчас"? Кто этот человек, который устанавливает эти правила? Я не понимаю. Я не придерживаюсь устаревших взглядов. Я рассуждаю логически.

Сейчас это доходит до того, что становится смешно. Если кто-то и пытался что-то сказать, то все превратилось в дикий фарс. Я не знаю ни одного человека, который был бы согласен с этой идеей. Я не знаю ни одного человека. Все, с кем я разговариваю, говорят: "Разве это не глупо?". А я отвечаю: "Ну, я уважаю людей. Я уважаю людей и их сущность, но я не собираюсь говорить семилетнему мальчику: "Иди надень платье, потому что, может быть, ты девочка", а он в ответ: "Нет, я не девочка. Я мальчик".

Поэтому я предлагаю дать кому-то хотя бы осознать себя в сексуальном плане, прежде чем он начнет думать о том, мальчик он или девочка. Очень часто я смотрю на это с другой стороны, с точки зрения логики: Если у тебя такие гениталии, то ты мальчик. Если у тебя другие гениталии, то ты девочка. Есть разница между "я - мужчина, который является женщиной, или я — женщина, которая является мужчиной" и желанием быть женщиной. Вы родились мужчиной. Хорошо, это факт. У вас есть эти причиндалы. Теперь, единственное различие в том, что вы хотите быть женщиной. Хорошо, это то, что вы можете сделать позже, если захотите. Но вы не мужчина, рожденный женщиной».

Когда интервьюер указал на то, что родители не поощряют сомнения в личности своих детей, а просто прислушиваются к своим детям и находят педиатров, которые оказывают соответствующую помощь, Cooper сказал:

«Ну, я могу себе представить, что кто-то может этим воспользоваться. Парень может в любой момент зайти в женский туалет и сказать: "Я просто чувствую, что я сегодня женщина", и провести там время всей своей жизни, и он ни в малейшей степени... Он просто воспользуется этой ситуацией. Что ж, так и будет. Кого-нибудь изнасилуют, а парень скажет: "Ну, в тот день я чувствовал себя девушкой, а потом почувствовал себя парнем". Где же провести эту черту? Нечто поднимет свою уродливую голову, и внезапно люди начинают говорить: "Минуточку, минуточку, минуточку. Мы должны взять ситуацию под контроль". Почти то же самое происходит с искусственным интеллектом. Люди говорят: "Ну, а как же ИИ?". А я отвечаю: "Единственный человек, у которого не должно быть ИИ, — это Paul McCartney". Все это очень опасно».




Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 авг 2023
F
Fo0x
Базовые деды. Напомнило еще одно известное высказывание:
«В детстве я хотел быть пиратом. Слава Богу, никто не воспринял меня всерьез и не назначил мне операцию по удалению глаза и отрезанию ноги», - американский блогер и телеведущий Билл Мар прокомментировал политику разрешения детям менять свой пол.
Like!1
27 авг 2023
for example
Fo0x, посмеялся с базовых дедов

просмотров: 997

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом