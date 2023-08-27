27 авг 2023



Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPER



Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPER после его недавних слов про трансгендорное общество.



«В свете недавних заявлений Alice Cooper мы больше не будем сотрудничать с ним в области макияжа.



Мы поддерживаем всех представителей сообщества LGBTQIA+ и считаем, что каждый должен иметь доступ к здравоохранению. Все деньги, перечисленные за пред-заказы, будут возвращены»





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