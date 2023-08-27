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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 16
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Alice Cooper

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27 авг 2023 : 		 Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPER

27 авг 2023 : 		 ALICE COOPER, видимо, тоже скоро сдаст назад

20 авг 2023 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

19 авг 2023 : 		 Фрагменты новых песен ALICE COOPER

17 авг 2023 : 		 Подкрась мордашку с ALICE COOPER

16 авг 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

14 авг 2023 : 		 ALICE COOPER считает, что если бы Джон Леннон был жив, THE BEATLES могли бы воссоединиться

13 авг 2023 : 		 ALICE COOPER о переизданиях: «Я не имею к этому никакого отношения»

10 авг 2023 : 		 Новая песня ALICE COOPER

7 авг 2023 : 		 ALICE COOPER разогрел MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD

19 июл 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

17 июл 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

2 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Для меня честь записать альбом с ALICE COOPER»

14 июн 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

29 май 2023 : 		 ALICE COOPER не собирается завязывать

21 май 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

16 май 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

16 май 2023 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

1 май 2023 : 		 ALICE COOPER открыл тур

28 апр 2023 : 		 Предварительное название нового альбома ALICE COOPER

27 апр 2023 : 		 Переиздания ALICE COOPER выйдут летом

14 апр 2023 : 		 NITA STRAUSS: «ALICE COOPER — не группа, это семья!»

11 апр 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

26 мар 2023 : 		 KANE ROBERTS: «Я не лучший кандидат для ALICE COOPER»

25 мар 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

19 мар 2023 : 		 ALICE COOPER собирается выпустить альбом, записанный без дублей
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|||| 27 авг 2023

Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPER



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Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPER после его недавних слов про трансгендорное общество.

«В свете недавних заявлений Alice Cooper мы больше не будем сотрудничать с ним в области макияжа.

Мы поддерживаем всех представителей сообщества LGBTQIA+ и считаем, что каждый должен иметь доступ к здравоохранению. Все деньги, перечисленные за пред-заказы, будут возвращены»




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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27 авг 2023
for example
Ну и дегенераты, блять
Like!4
27 авг 2023
I
Inhuman
Даже осторожные обтекаемые формулировки Купера не допускаются у них. Вот это диктатура!
Like!5

просмотров: 725

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