16 май 2023



Концертное видео ALICE COOPER



Обновленная версия концертного видео ALICE COOPER на "Poison" доступно для просмотра ниже. Съёмки проходили на концерте в Лондоне в зале Hammersmith Apollo в 2000 году. http://www.alicecooper.com







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