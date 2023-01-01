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*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
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Alice Cooper

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|||| 16 май 2023

Концертное видео ALICE COOPER



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Обновленная версия концертного видео ALICE COOPER на "Poison" доступно для просмотра ниже. Съёмки проходили на концерте в Лондоне в зале Hammersmith Apollo в 2000 году.




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