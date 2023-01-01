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ALICE COOPER не собирается завязывать



Во время появления в последнем эпизоде программы "The Power Hour" телеканала AXS TV легендарного рокера Alice'a Cooper'a спросили, нет ли у него планов уйти на заслуженный отдых, на что он ответил:



«Этого нет в моём лексиконе — "уйти на покой". Люди говорят: "Почему бы тебе не остановиться и не поиграть в гольф?" А я отвечаю: "Я всё равно играю в гольф". Я играю в гольф каждый день. Если есть шоу, я играю в гольф утром, а потом даю шоу вечером"».







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