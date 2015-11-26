сегодня



ALICE COOPER — о шоу: «Так может сделать любой, но никто не делает так, как я»



ALICE COOPER в недавнем разговоре с Radio Freccia поговорил о том, что такое сделать шоу в 2020 году:



«Я думаю, что любой может устроить шоу — ты можешь пойти и купить свет, ты можешь купить пиротехнику, ты можешь купить всё это. Но то, как это делает Alice Cooper, — песни, тексты говорят мне о том, что будет происходить на сцене. Так что я делаю шоу более похожим на рассказ.



Новое шоу похоже на старый тёмный замок. Неожиданно Alice проходит сквозь него. Каждый стих — это то, что Alice в буквальном смысле слова делает на сцене. Поэтому я позволил тексту стать сценарием шоу. И это не должно быть грандиозным. Мне нравится идея, что шоу будет более интенсивным. Например, если вы перенесёте моё шоу в театр, то это будет скорее театральная пьеса. Кроме того, что моя группа — лучшая из всех, с кем я когда-либо работал. Nita Strauss — она только что получила титул гитариста десятилетия. Glen Sobel, мой барабанщик, был признан лучшим барабанщиком в рок-н-ролле. Ryan Roxie и Chuck Garric — все они чудо как хороши. И вдобавок ко всему они все прекрасно ладят и дружат, так что никаких эго-проблем, никаких споров... Нет никакого стресса. Стресса нет. Это просто весело и всё».













+1 -0



просмотров: 292

