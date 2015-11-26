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Alice Cooper

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6 авг 2020 : 		 ALICE COOPER — о шоу: «Так может сделать любой, но никто не делает так, как я»

30 июл 2020 : 		 ALICE COOPER: «Альбом вот-вот»

20 июл 2020 : 		 ALICE COOPER: «Полицейских-расистов нужно убирать»

14 июл 2020 : 		 ALICE COOPER выпустит шоколадное молоко

9 июл 2020 : 		 ALICE COOPER рассказал о худшем случае во время употребления наркотиков

30 июн 2020 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от HORNECK

19 июн 2020 : 		 ALICE COOPER о пенсии: «Не, не слышал!»

18 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Хорошо, что у нас каникулы»

15 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Я никогда не отказывал кому-либо в автографе или фото»

13 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Для меня очень странно, что столько свободного времени»

12 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Мы все хотим в турне!»

11 июн 2020 : 		 ALICE COOPER о вдохновении

9 июн 2020 : 		 Барабанщик ALICE COOPER выпустил новый альбом

6 июн 2020 : 		 ALICE COOPER — о сохранении работоспособности

1 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Джонни Депп сыграл бы меня лучше всех»

28 май 2020 : 		 ALICE COOPER завершил запись

23 май 2020 : 		 ALICE COOPER о METALLICA: «Они говорили за поколение, которое раньше боялось сказать, что они металлисты»

19 май 2020 : 		 ALICE COOPER: «Кто мог подумать, что маленький микроб поставит весь мир на паузу»

17 май 2020 : 		 Гитарист AIRBOURNE выступил с ALICE COOPER

15 май 2020 : 		 Новое видео ALICE COOPER

30 апр 2020 : 		 Альбому ALICE COOPER 40 — видео

21 апр 2020 : 		 Музыканты ALICE COOPER почтили память Джимми Уэбба

15 апр 2020 : 		 ALICE COOPER, JOAN JETT выступят на благотворительном концерте

8 апр 2020 : 		 ALICE COOPER: «А я в гольф играю!»

31 мар 2020 : 		 Пазлы ALICE COOPER, SCORPIONS и STATUS QUO выйдут весной

29 мар 2020 : 		 ALICE COOPER «не боится» подхватить COVID-19
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|||| сегодня

ALICE COOPER — о шоу: «Так может сделать любой, но никто не делает так, как я»



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ALICE COOPER в недавнем разговоре с Radio Freccia поговорил о том, что такое сделать шоу в 2020 году:

«Я думаю, что любой может устроить шоу — ты можешь пойти и купить свет, ты можешь купить пиротехнику, ты можешь купить всё это. Но то, как это делает Alice Cooper, — песни, тексты говорят мне о том, что будет происходить на сцене. Так что я делаю шоу более похожим на рассказ.

Новое шоу похоже на старый тёмный замок. Неожиданно Alice проходит сквозь него. Каждый стих — это то, что Alice в буквальном смысле слова делает на сцене. Поэтому я позволил тексту стать сценарием шоу. И это не должно быть грандиозным. Мне нравится идея, что шоу будет более интенсивным. Например, если вы перенесёте моё шоу в театр, то это будет скорее театральная пьеса. Кроме того, что моя группа — лучшая из всех, с кем я когда-либо работал. Nita Strauss — она только что получила титул гитариста десятилетия. Glen Sobel, мой барабанщик, был признан лучшим барабанщиком в рок-н-ролле. Ryan Roxie и Chuck Garric — все они чудо как хороши. И вдобавок ко всему они все прекрасно ладят и дружат, так что никаких эго-проблем, никаких споров... Нет никакого стресса. Стресса нет. Это просто весело и всё».

ALICE COOPER On How He Goes About Putting Together A Live Show:





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