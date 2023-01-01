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Alice Cooper

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7 мар 2023 : 		 NITA STRAUSS возвращается в ALICE COOPER

6 мар 2023 : 		 ALICE COOPER — о новом альбоме: «Он потрясёт вас»

13 янв 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER 1991 года

9 дек 2022 : 		 KANE ROBERTS — о возвращении в группу ALICE COOPER

5 дек 2022 : 		 Биография ALICE COOPER выйдет зимой

6 окт 2022 : 		 NITA STRAUSS присоединилась на сцене к ALICE COOPER

2 окт 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

22 сен 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

9 сен 2022 : 		 ALICE COOPER отыграл первое шоу с вернувшимся KANE'ом ROBERTS'ом

9 сен 2022 : 		 NITA STRAUSS — об уходе из группы ALICE COOPER

14 июл 2022 : 		 KANE ROBERTS вернулся в ALICE COOPER

12 июл 2022 : 		 NITA STRAUSS ушла от ALICE COOPER

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

1 июл 2022 : 		 ALICE COOPER присоединился к DESMOND CHILD

24 июн 2022 : 		 Концерт ALICE COOPER BAND выйдет осенью

21 июн 2022 : 		 ALICE COOPER: «Рок не мёртв»

15 июн 2022 : 		 ALICE COOPER написал 30 песен

12 июн 2022 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER

20 май 2022 : 		 Вышла фигурка ALICE COOPER

27 фев 2022 : 		 ALICE COOPER завершает работу над альбомом

10 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS — о новом альбоме ALICE COOPER

4 фев 2022 : 		 ALICE COOPER — о взаимоотношениях с Ted'ом Nugent'ом

3 фев 2022 : 		 ALICE COOPER открыл тур

2 фев 2022 : 		 Выходит новый сингл ALICE COOPER

31 янв 2022 : 		 ALICE COOPER работает сразу над двумя альбомами
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NITA STRAUSS возвращается в ALICE COOPER



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NITA STRAUSS сообщила о возвращении в состав группы ALICE COOPER:

Alice сказал:

«Она вернулась! Nita попросила отпуск, чтобы поработать с кем-то ещё, что я всегда поощряю делать членам моей группы. Мне нравится, когда они бросают себе вызов и пробуют что-то новое. Я благодарен моему старому другу Kane'y Roberts'y за то, что он вышел на сцену и подменил её, но она вернётся к нам в новом туре, который начнётся в конце апреля. Её возвращение будет замечательным!»

Nita добавила:

«От студии до сцены — это всегда огромная честь создавать музыку с Alice Cooper! Я очень рада снова присоединиться к группе на концертах 2023 года, так что увидимся на гастролях в апреле. И пусть кошмар вернётся!»

Даты:

Apr. 28 - Mt. Pleasant, MI - Soaring Eagle Casino + Resort
Apr. 29 - Youngstown, OH - Covelli Centre
Apr. 30 - Hershey, PA - The Hershey Theater
May 02 - Fort Wayne, IN - Allen County War Memorial Coliseum
May 03 - Milwaukee, WI - Miller High Life Theatre
May 05 - Prior Lake, MN - Mystic Lake Mystic Showroom
May 06 - Bemidji, MN - Sanford Center
May 07 - Sioux City, IA - Tyson Events Center
May 09 - Champaign, IL - State Farm Center
May 10 - Louisville, KY - Louisville Palace Theater
May 13 - Knoxville, TN - The Tennessee Theatre
May 14 - Spartanburg, SC - Spartanburg Memorial Auditorium
May 15 - North Charleston, SC - Performing Arts Center
May 17 - Shreveport, LA - Shreveport Municipal Auditorium
May 18 - Biloxi, MS - Beau Rivage Theatre
May 20 - Daytona Beach, FL - Welcome to Rockville*
*Festival

С DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE:

Aug. 05 - Syracuse, NY - JMA Wireless Dome
Aug. 08 - Columbus, OH - The Ohio State University Ohio Stadium
Aug. 11 - Fargo, ND - Fargodome
Aug. 13 - Omaha, NE - Charles Schwab Field Omaha
Aug. 16 - Tulsa, OK - Skelly Field at H.A. Chapman Stadium
Aug. 18 - El Paso, TX - Sun Bowl Stadium

Сохедлайнерский тур "Freaks On Parade" с Rob'ом Zombie:

Aug. 24 - Dallas, TX - Dos Equis Pavilion
Aug. 26 - Tampa, FL - Mid-Florida Credit Union Amphitheatre
Aug. 27 - West Palm Beach, FL - iTHINK Financial Amphitheatre
Aug. 29 - Raleigh, NC - Coastal Credit Union Music Park @ Walnut Creek
Aug. 30 - Virginia Beach, VA - Veterans United Home Loans Amphitheatre
Sep. 01 - Tinley Park, IL - Hollywood Casino Amphitheatre
Sep. 02 - Des Moines, IA - Wells Fargo Arena
Sep. 05 - Clarkston, MI - Pinke Knob Amphitheatre
Sep. 06 - Toronto, ON - Budweiser Stage
Sep. 08 - Scranton, PA - The Pavilion @ Montage Mountain
Sep. 09 - Wantagh, NY - Northwell Health Theatre @ Jones Beach
Sep. 10 - Hartford, CT - XFINITY Theatre
Sep. 12 - Nashville, TN - Bridgestone Arena
Sep. 15 - Bonner Springs, KS - Azura Amphitheatre
Sep. 16 - Englewood, CO - Fiddler’s Green
Sep. 19 - Ridgefield, WA - RV Inn Style Resorts Amphitheatre
Sep. 20 - Auburn, WA - White River Amphitheatre
Sep. 22 - Concord, CA - Pavilion
Sep. 23 - Anaheim, CA - Honda Center
Sep. 24 - Phoenix, AZ - Ak-Chin Pavilion




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