NITA STRAUSS возвращается в ALICE COOPER



NITA STRAUSS сообщила о возвращении в состав группы ALICE COOPER:



Alice сказал:



«Она вернулась! Nita попросила отпуск, чтобы поработать с кем-то ещё, что я всегда поощряю делать членам моей группы. Мне нравится, когда они бросают себе вызов и пробуют что-то новое. Я благодарен моему старому другу Kane'y Roberts'y за то, что он вышел на сцену и подменил её, но она вернётся к нам в новом туре, который начнётся в конце апреля. Её возвращение будет замечательным!»



Nita добавила:



«От студии до сцены — это всегда огромная честь создавать музыку с Alice Cooper! Я очень рада снова присоединиться к группе на концертах 2023 года, так что увидимся на гастролях в апреле. И пусть кошмар вернётся!»



Даты:



Apr. 28 - Mt. Pleasant, MI - Soaring Eagle Casino + Resort

Apr. 29 - Youngstown, OH - Covelli Centre

Apr. 30 - Hershey, PA - The Hershey Theater

May 02 - Fort Wayne, IN - Allen County War Memorial Coliseum

May 03 - Milwaukee, WI - Miller High Life Theatre

May 05 - Prior Lake, MN - Mystic Lake Mystic Showroom

May 06 - Bemidji, MN - Sanford Center

May 07 - Sioux City, IA - Tyson Events Center

May 09 - Champaign, IL - State Farm Center

May 10 - Louisville, KY - Louisville Palace Theater

May 13 - Knoxville, TN - The Tennessee Theatre

May 14 - Spartanburg, SC - Spartanburg Memorial Auditorium

May 15 - North Charleston, SC - Performing Arts Center

May 17 - Shreveport, LA - Shreveport Municipal Auditorium

May 18 - Biloxi, MS - Beau Rivage Theatre

May 20 - Daytona Beach, FL - Welcome to Rockville*

*Festival



С DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE:



Aug. 05 - Syracuse, NY - JMA Wireless Dome

Aug. 08 - Columbus, OH - The Ohio State University Ohio Stadium

Aug. 11 - Fargo, ND - Fargodome

Aug. 13 - Omaha, NE - Charles Schwab Field Omaha

Aug. 16 - Tulsa, OK - Skelly Field at H.A. Chapman Stadium

Aug. 18 - El Paso, TX - Sun Bowl Stadium



Сохедлайнерский тур "Freaks On Parade" с Rob'ом Zombie:



Aug. 24 - Dallas, TX - Dos Equis Pavilion

Aug. 26 - Tampa, FL - Mid-Florida Credit Union Amphitheatre

Aug. 27 - West Palm Beach, FL - iTHINK Financial Amphitheatre

Aug. 29 - Raleigh, NC - Coastal Credit Union Music Park @ Walnut Creek

Aug. 30 - Virginia Beach, VA - Veterans United Home Loans Amphitheatre

Sep. 01 - Tinley Park, IL - Hollywood Casino Amphitheatre

Sep. 02 - Des Moines, IA - Wells Fargo Arena

Sep. 05 - Clarkston, MI - Pinke Knob Amphitheatre

Sep. 06 - Toronto, ON - Budweiser Stage

Sep. 08 - Scranton, PA - The Pavilion @ Montage Mountain

Sep. 09 - Wantagh, NY - Northwell Health Theatre @ Jones Beach

Sep. 10 - Hartford, CT - XFINITY Theatre

Sep. 12 - Nashville, TN - Bridgestone Arena

Sep. 15 - Bonner Springs, KS - Azura Amphitheatre

Sep. 16 - Englewood, CO - Fiddler’s Green

Sep. 19 - Ridgefield, WA - RV Inn Style Resorts Amphitheatre

Sep. 20 - Auburn, WA - White River Amphitheatre

Sep. 22 - Concord, CA - Pavilion

Sep. 23 - Anaheim, CA - Honda Center

Sep. 24 - Phoenix, AZ - Ak-Chin Pavilion







