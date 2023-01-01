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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 26
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Видео с текстом от IMMORTAL 18
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Alice Cooper

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25 мар 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

19 мар 2023 : 		 ALICE COOPER собирается выпустить альбом, записанный без дублей

7 мар 2023 : 		 NITA STRAUSS возвращается в ALICE COOPER

6 мар 2023 : 		 ALICE COOPER — о новом альбоме: «Он потрясёт вас»

13 янв 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER 1991 года

9 дек 2022 : 		 KANE ROBERTS — о возвращении в группу ALICE COOPER

5 дек 2022 : 		 Биография ALICE COOPER выйдет зимой

6 окт 2022 : 		 NITA STRAUSS присоединилась на сцене к ALICE COOPER

2 окт 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

22 сен 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

9 сен 2022 : 		 ALICE COOPER отыграл первое шоу с вернувшимся KANE'ом ROBERTS'ом

9 сен 2022 : 		 NITA STRAUSS — об уходе из группы ALICE COOPER

14 июл 2022 : 		 KANE ROBERTS вернулся в ALICE COOPER

12 июл 2022 : 		 NITA STRAUSS ушла от ALICE COOPER

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

1 июл 2022 : 		 ALICE COOPER присоединился к DESMOND CHILD

24 июн 2022 : 		 Концерт ALICE COOPER BAND выйдет осенью

21 июн 2022 : 		 ALICE COOPER: «Рок не мёртв»

15 июн 2022 : 		 ALICE COOPER написал 30 песен

12 июн 2022 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER

20 май 2022 : 		 Вышла фигурка ALICE COOPER

27 фев 2022 : 		 ALICE COOPER завершает работу над альбомом

10 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS — о новом альбоме ALICE COOPER

4 фев 2022 : 		 ALICE COOPER — о взаимоотношениях с Ted'ом Nugent'ом

3 фев 2022 : 		 ALICE COOPER открыл тур
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Концертное видео ALICE COOPER



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Обновленная версия концертного видео ALICE COOPER на "Brutal Planet", доступно для просмотра ниже. Съемки проходили на концерте в Лондоне в зале Hammersmith Apollo в 2000 году.

ALICE COOPER Releases Remastered "Brutal Planet" Live Video From Brutally Live




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