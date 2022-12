сегодня



KANE ROBERTS — о возвращении в группу ALICE COOPER



Ещё в июле Metal Sludge писали о том, что ходят слухи о возвращении гитариста Kane'a Roberts'a в группу ALICE COOPER. Гитаристка Nita Strauss объявила о своём уходе из группы ALICE COOPER после восьми лет игры с легендарным рокером, и Roberts действительно был принят обратно в группу.



Roberts играл с Cooper'ом в 1985–1988 годах и участвовал в работе над альбомами "Constrictor" (1986) и "Raise Your Fist And Yell" (1987). Недавно он побеседовал с Guitar World о своём возвращении в группу. Ниже приводится отрывок из интервью.



Чтобы ввести фанатов в курс дела: как вы снова оказались на сцене с ALICE COOPER?



«Это случилось из-за того, что Nita [Strauss] собиралась взять перерыв и поиграть с Demi Lovato. И они поговорили об этом в дружелюбной манере — никаких споров при этом не было. Так что, я думаю, Alice думал о том, кого бы он хотел взять на место Nita'ы, и кто-то сказал: "Как насчёт Kane'a?" Итак, Alice позвонил мне и сказал: "Не хочешь поучаствовать в осеннем туре?" И я ответил: "Хорошо, давай поговорим об этом". Затем он объяснил, что произошло, и что Nita'у нужно время, а я сказал: "Хорошо, я сделаю это"».



После столь долгого отсутствия что больше всего запомнилось вам во время тура?



«Самым запоминающимся было наблюдать за Alice'ом и думать о том, какой он потрясающий. Что касается привыкания, то на это ушла примерно неделя, и вдруг мы снова оказались там же, где были.



Как вы знаете, мы с Alice'ом по-прежнему лучшие друзья, но теперь мы постоянно смеёмся, общаемся и ходим на ужин. Мы завтракали каждое утро и занимались такими вещами, как походы в кино. В общем, это превратилось в прекрасную тусовку, которая стала прекрасным опытом, помимо того, что мы делали на сцене. Помимо этого, я очень уважал способности Alice'a. Он по-прежнему владеет вниманием аудитории. Например, когда группа начинала играть вступление к "Feed My Frankenstein", которая была первой песней, Alice выходил и действовал как пылесос.



Он выходил и засасывал всю аудиторию в свою персону. Я так ярко запомнил это ещё с тех времён, а в этом туре я смог увидеть вблизи, что Alice всё так же силён, как и раньше».







+0 -0



просмотров: 60