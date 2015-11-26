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Alice Cooper

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|||| 10 мар 2019

KANE ROBERTS: «С моим имиджем я мог попасть только в ALICE COOPER»



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Гитарист Kane Roberts побеседовал с Eonmusic о своих годах в группе Alice Cooper, о возвращении в музыку на новом альбоме "The New Normal" и его шокирующем имидже.

Roberts, игравший с Cooper'ом с 1985 по 1987 годы, повлиял на повторный расцвет карьеры Cooper'a после его принудительного пребывания в реабилитационном центре. Гитарист признаётся, что это стало для него большим испытанием и ещё большей ответственностью.

«Когда они искали гитариста в то время, это было не просто что-то вроде: "Давайте найдём гитариста и соавтора для Alice'a. Задача была куда сложнее и выходила за обычные рамки, потому что он выходил из весьма щекотливой ситуации с точки зрения своей карьеры, недавней реабилитации и прочих неприятностей, происходивших с ним.

Они искали что-то новое, что-то, что будет отличаться от того, что было. И вот я зашёл в помещение. Я выглядел не так, как они ожидали, я не принимал наркотики, я не пил и т. д., и, самое главное заключалось в том, что мы с Alice'om стали лучшими друзьями буквально спустя десять минут после знакомства».

Roberts принимал участие в записи альбомов "Constrictor" (1986) и последующем "Raise Your Fist And Yell" (1987) — записях, которые создавались с новым подходом и задумками.

«Я сказал Alice'у: "Когда ты вернёшься, в особенности вернёшься на сцену, мы не хотим, чтобы люди думали, что ты выкарабкался из реабилитации; ты должен вернуться словно в своей термоядерной версии; будто бы тебя покусал радиоактивный мутант или что-то вроде того. Это должна быть новая версия тебя, потому что ты должен конкурировать с Ozzy, Van Halen'ом и всеми этими новыми группами. Тебе не стоит ожидать того, что твои прошлые достижения и манера, в которой ты выступал раньше, помогут тебе выбиться в лидеры". Потому что тогда культура рока и металла менялась. Теперь вы можете видеть, какие плоды этот разговор принёс в дальнейшем».

Продолжая разговор о печально известной обложке его одноимённого дебютного сольника 1987 года, гитарист признаёт, что она полностью заслуживает своего места в списке «Худших обложек музыкальных альбомов всех времён».

«Когда я увидел это безобразие, я спросил: "Что это вообще за муета такая?!" На обложке я. Я стою в каком-то переулке, позади меня маленький мопед Vespa. Я посмотрел на это всё и сказал: "Вы серьёзно?!" А потом они ещё написали моё имя огненным шрифтом, так что оно читалось как что-то вроде "Каки Робертс"».

Roberts, впрочем, признаёт, что видит в этом и забавную сторону.

«Это действительно смешно. Я как-то болтал с Vito Bratta из White Lion, и он сказал, у них была самая плохая обложка на свете: та, на которой сидит лев в траве, а позади него Белый дом (альбом "Big Game" 1989 года). Я сказал ему: "Парень, я тебя уделал. Моя похожа на рекламу Макдоналдса под кислотой", понимаешь, о чём я?" Правда, он до сих пор считает, что его обложка хуже, чем моя».

В конце концов Kane признался, что после ухода из проекта Cooper'a он уже не получал приглашений от других групп.

«Если подумать, Alice Cooper были единственной группой в мире, которая бы меня наняла, с моей-то внешностью. Мне не поступило ни одного приглашения. А я их, честно говоря, и не ждал, потому что, думаю, одной из причин стал мой имидж».

KANE ROBERTS -







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