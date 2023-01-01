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Alice Cooper

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Видео с текстом от ALICE COOPER



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"Welcome To The Show", официальное видео с текстом от ALICE COOPER, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Road", выходящего 25 августа на earMUSIC.

Трек-лист:

01. I'm Alice
02. Welcome To The Show
03. All Over The World
04. Dead Don't Dance
05. Go Away
06. White Line Frankenstein
07. Big Boots 
08. Rules Of The Road
09. The Big Goodbye
10. Road Rats Forever
11. Baby Please Don't Go
12. 100 More Miles
13. Magic Bus

"Live At Hellfest 2022" (DVD/Blu-ray):

01. Feed My Frankenstein
02. No More Mr. Nice Guy
03. Bed Of Nails
04. Hey Stoopid
05. Fallen In Love
06. Go Man Go
07. Guitar Solo By Nita Strauss
08. Roses On White Lace
09. I'm Eighteen
10. Poison
11. Billion Dollar Babies
12. The Black Widow Jam
13. Steven
14. Dead Babies
15. I Love The Dead
16. Escape
17. School's Out

ALICE COOPER Drops Official Lyric Video For New Song




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