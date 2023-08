сегодня



Новая песня ALICE COOPER



"Welcome To The Show", новая песня группы ALICE COOPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Road", выходящего 25 августа на earMUSIC.



Трек-лист:



01. I'm Alice

02. Welcome To The Show

03. All Over The World

04. Dead Don't Dance

05. Go Away

06. White Line Frankenstein

07. Big Boots

08. Rules Of The Road

09. The Big Goodbye

10. Road Rats Forever

11. Baby Please Don't Go

12. 100 More Miles

13. Magic Bus



"Live At Hellfest 2022" (DVD/Blu-ray):



01. Feed My Frankenstein

02. No More Mr. Nice Guy

03. Bed Of Nails

04. Hey Stoopid

05. Fallen In Love

06. Go Man Go

07. Guitar Solo By Nita Strauss

08. Roses On White Lace

09. I'm Eighteen

10. Poison

11. Billion Dollar Babies

12. The Black Widow Jam

13. Steven

14. Dead Babies

15. I Love The Dead

16. Escape

17. School's Out







