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Alice Cooper

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22 апр 2021 : 		 ALICE COOPER потерял в весе из-за COVID-19

20 апр 2021 : 		 Колыбельные от ALICE COOPER

6 апр 2021 : 		 ALICE COOPER — о первом наркоопыте

24 мар 2021 : 		 ALICE COOPER: «Если не в своей группе, то пел бы в FOO FIGHTERS»

17 мар 2021 : 		 ALICE COOPER выбрал «Бога рока»

16 мар 2021 : 		 ALICE COOPER полон оптимизма насчет концертов

13 мар 2021 : 		 ALICE COOPER не верит, что рок умер

12 мар 2021 : 		 ALICE COOPER вспоминает о том, как вручал Грэмми JETHRO TULL, которые обыграли METALLICA

10 мар 2021 : 		 ALICE COOPER считает, что хард-рок возродится

5 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

4 мар 2021 : 		 ALICE COOPER хочет записать альбом в дороге

3 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

2 мар 2021 : 		 ALICE COOPER ждёт вторую дозу

26 фев 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

22 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

20 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «Детройт — рок-столица США»

19 фев 2021 : 		 Семплы новых песен ALICE COOPER

18 фев 2021 : 		 ALICE COOPER — о кавер-версии на новом альбоме

16 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «В гольфе сила!»

15 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

13 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома ALICE COOPER

12 фев 2021 : 		 ALICE COOPER привился

4 фев 2021 : 		 Новое видео ALICE COOPER

6 янв 2021 : 		 ALICE COOPER исполнил песню для ZAK NILSSON

25 дек 2020 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER
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ALICE COOPER потерял в весе из-за COVID-19



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ALICE COOPER в рамках недавнего интервью рассказал о том, что переболел COVID-19 вместе с женой Sheryl в декабре прошлого года:

«Мы схватили эту заразу, правда, в больницах не были. Но я потерял около 7 кг, я не мог спать, я не мог есть. Но сейчас я чувствую себя хорошо, процентов на 95 точно!

Тут всё идёт так — каждый день тебе процента на два лучше, и так пока не дойдёт до: "Погодите-ка, я почти ощущаю себя нормально". Но это так просто не уходит, это как пневмония. Пройдёт некоторое время, прежде чем ты сможешь полностью всё побороть».

ALICE COOPER Lost 15 Pounds After Contracting COVID-19



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


22 апр 2021, 11:00		Эх дед, не старей

СтаканМарьиванны


22 апр 2021, 15:04		Хреново выглядит для 73 лет. Я не врач, но похоже на рак.


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