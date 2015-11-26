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ALICE COOPER потерял в весе из-за COVID-19



ALICE COOPER в рамках недавнего интервью рассказал о том, что переболел COVID-19 вместе с женой Sheryl в декабре прошлого года:



«Мы схватили эту заразу, правда, в больницах не были. Но я потерял около 7 кг, я не мог спать, я не мог есть. Но сейчас я чувствую себя хорошо, процентов на 95 точно!



Тут всё идёт так — каждый день тебе процента на два лучше, и так пока не дойдёт до: "Погодите-ка, я почти ощущаю себя нормально". Но это так просто не уходит, это как пневмония. Пройдёт некоторое время, прежде чем ты сможешь полностью всё побороть».







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