Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 80
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 57
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 38
*Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора» 27
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 24
[= ||| все новости группы



*

Alice Cooper

*



10 мар 2021 : 		 ALICE COOPER считает, что хард-рок возродится

5 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

4 мар 2021 : 		 ALICE COOPER хочет записать альбом в дороге

3 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

2 мар 2021 : 		 ALICE COOPER ждёт вторую дозу

26 фев 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

22 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

20 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «Детройт — рок-столица США»

19 фев 2021 : 		 Семплы новых песен ALICE COOPER

18 фев 2021 : 		 ALICE COOPER — о кавер-версии на новом альбоме

16 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «В гольфе сила!»

15 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

13 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома ALICE COOPER

12 фев 2021 : 		 ALICE COOPER привился

4 фев 2021 : 		 Новое видео ALICE COOPER

6 янв 2021 : 		 ALICE COOPER исполнил песню для ZAK NILSSON

25 дек 2020 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

11 дек 2020 : 		 Карточная игра от ALICE COOPER

27 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

13 ноя 2020 : 		 Кавер-версия THE VELVET UNDERGROUND от ALICE COOPER

12 ноя 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALICE COOPER

8 ноя 2020 : 		 Факты о видео ALICE COOPER

16 окт 2020 : 		 Новое видео ALICE COOPER

29 сен 2020 : 		 ALICE COOPER выпускает три соуса

10 сен 2020 : 		 Новое видео ALICE COOPER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ALICE COOPER считает, что хард-рок возродится



*
zoom
*
* *
Несколько лет назад басист/вокалист KISS Gene Simmons сказал в интервью журналу Esquire: «Рок не умер от старости. Он был убит».

Alice Cooper, который сейчас продвигает свой новый альбом "Detroit Stories", выразил своё мнение на эту тему в рамках интервью радиостанции 95 KGGO:

«Я думаю, что что-то произойдёт, и со временем вы увидите полное возрождение хард-рока. Появится небольшая группа парней, они будут уверенными в себе, они будут высокомерными — каким и должен быть рок, это можно сравнить с THE ROLLING STONES, когда их увидели в первый раз, или когда вы увидели любую из этих групп. Потому что каждое поколение восстаёт против предыдущего, и последнее поколение было очень высокотехнологичным — техно там и техно здесь.
Почему подростки покупают пластинки? Они покупают винил, они покупают проигрыватели. Я думаю, что это указывает на то, что сейчас в гаражах по всему миру дети учат AEROSMITH, Ozzy Osbourne'а и Alice'а — они учат эти песни. Потому что рок-н-ролл — слишком весёлая штука, чтобы позволить ему умереть».

Возвращаясь к комментариям Gene'a, Cooper сказал:

«Я думаю, что то, о чём говорил Джин, было по поводу финансовой стороны дела, потому что в рок-н-ролле дела обстоят не так, как было раньше. Ну, да, я согласен с этим. Но, возможно, рок-н-ролл сейчас там, где и должен быть, — изгои смотрят внутрь, а не являются вершиной пирамиды. Теперь мы словно отверженные, и я думаю, что рок-н-ролл как раз и жив за счёт этого.

Сейчас есть группы, которые свыкаются с мыслью насчёт игры на гитарах. Чувак, сделай погромче. Давай громче. Давайте играть музыку, которая будет раздражать людей [смеётся]».

ALICE COOPER Predicts There Will Be





Like!+7Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


10 мар 2021, 10:51		Надеюсь он прав и такие исполнители как моргенштерн, Слава Марлоу, и прочие такие сгорят в огне

olly71


10 мар 2021, 14:56		Каждой музыке своё время и свои слушатели . Когда то было время романса потом джаза потом рокабили рок н ролла и хард - рока . Исполнители и слушатели каждого жанра стареют и умирают и им на смену приходят другие люди слушающие другую музыку . И ЭТО НОРМАЛЬНО ... Я уверен что и через 100 лет будут слушать хард -рок но этих людей будет столько же сколько сегодня любителей романса .

CosmicBear


10 мар 2021, 14:58		В будущем появится новый жанр, с новыми инструментами и композиторскими приёмами. Крякнут все: и рок, и мамбл-чушь тем более.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 922

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом