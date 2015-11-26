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ALICE COOPER считает, что хард-рок возродится



Несколько лет назад басист/вокалист KISS Gene Simmons сказал в интервью журналу Esquire: «Рок не умер от старости. Он был убит».



Alice Cooper, который сейчас продвигает свой новый альбом "Detroit Stories", выразил своё мнение на эту тему в рамках интервью радиостанции 95 KGGO:



«Я думаю, что что-то произойдёт, и со временем вы увидите полное возрождение хард-рока. Появится небольшая группа парней, они будут уверенными в себе, они будут высокомерными — каким и должен быть рок, это можно сравнить с THE ROLLING STONES, когда их увидели в первый раз, или когда вы увидели любую из этих групп. Потому что каждое поколение восстаёт против предыдущего, и последнее поколение было очень высокотехнологичным — техно там и техно здесь.

Почему подростки покупают пластинки? Они покупают винил, они покупают проигрыватели. Я думаю, что это указывает на то, что сейчас в гаражах по всему миру дети учат AEROSMITH, Ozzy Osbourne'а и Alice'а — они учат эти песни. Потому что рок-н-ролл — слишком весёлая штука, чтобы позволить ему умереть».



Возвращаясь к комментариям Gene'a, Cooper сказал:



«Я думаю, что то, о чём говорил Джин, было по поводу финансовой стороны дела, потому что в рок-н-ролле дела обстоят не так, как было раньше. Ну, да, я согласен с этим. Но, возможно, рок-н-ролл сейчас там, где и должен быть, — изгои смотрят внутрь, а не являются вершиной пирамиды. Теперь мы словно отверженные, и я думаю, что рок-н-ролл как раз и жив за счёт этого.



Сейчас есть группы, которые свыкаются с мыслью насчёт игры на гитарах. Чувак, сделай погромче. Давай громче. Давайте играть музыку, которая будет раздражать людей [смеётся]».













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