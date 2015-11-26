сегодня



ALICE COOPER ждёт вторую дозу



ALICE COOPER в программе "Good Morning Britain" сообщил, что уже сегодня ожидает вторую дозу вакцины:



«С нетерпением жду. Я из тех, кто просто ненавидит уколы. Но на эти я согласен, просто чтобы преодолеть всё это. Они много сообщений сделали о моём уколе, потому что я могу вдохновить людей на то, чтобы тоже прийти и всё сделать. Я понятия не имею, чего они там боятся. Ведь укол безболезненный!»













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