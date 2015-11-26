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Alice Cooper

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2 мар 2021 : 		 ALICE COOPER ждёт вторую дозу

26 фев 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

22 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

20 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «Детройт — рок-столица США»

19 фев 2021 : 		 Семплы новых песен ALICE COOPER

18 фев 2021 : 		 ALICE COOPER — о кавер-версии на новом альбоме

16 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «В гольфе сила!»

15 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

13 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома ALICE COOPER

12 фев 2021 : 		 ALICE COOPER привился

4 фев 2021 : 		 Новое видео ALICE COOPER

6 янв 2021 : 		 ALICE COOPER исполнил песню для ZAK NILSSON

25 дек 2020 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

11 дек 2020 : 		 Карточная игра от ALICE COOPER

27 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

13 ноя 2020 : 		 Кавер-версия THE VELVET UNDERGROUND от ALICE COOPER

12 ноя 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALICE COOPER

8 ноя 2020 : 		 Факты о видео ALICE COOPER

16 окт 2020 : 		 Новое видео ALICE COOPER

29 сен 2020 : 		 ALICE COOPER выпускает три соуса

10 сен 2020 : 		 Новое видео ALICE COOPER

8 авг 2020 : 		 Превью нового сингла ALICE COOPER

6 авг 2020 : 		 ALICE COOPER — о шоу: «Так может сделать любой, но никто не делает так, как я»

30 июл 2020 : 		 ALICE COOPER: «Альбом вот-вот»

20 июл 2020 : 		 ALICE COOPER: «Полицейских-расистов нужно убирать»
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|||| сегодня

ALICE COOPER ждёт вторую дозу



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ALICE COOPER в программе "Good Morning Britain" сообщил, что уже сегодня ожидает вторую дозу вакцины:

«С нетерпением жду. Я из тех, кто просто ненавидит уколы. Но на эти я согласен, просто чтобы преодолеть всё это. Они много сообщений сделали о моём уколе, потому что я могу вдохновить людей на то, чтобы тоже прийти и всё сделать. Я понятия не имею, чего они там боятся. Ведь укол безболезненный!»

ALICE COOPER





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