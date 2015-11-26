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Новое видео ALICE COOPER



ALICE COOPER опубликовал официальное видео на композицию "Elected" 1972 года. Этот трек вошел в шестой студийный альбом музыканта, Billion Dollar Babies, выпущенный в феврале 1972 года.







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