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Новое видео ALICE COOPER BAND



Under My Wheels, ", новое видео ALICE COOPER BAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из концертного релиза "Live From The Astroturf".



Трек-лист:



CD:



01. Caught In A Dream (Vinyl Side A)

02. Be My Lover

03. I'm Eighteen

04. Is It My Body

05. No More Mr. Nice Guy

06. Under My Wheels (Vinyl Side B)

07. School's Out

08. Elected

09. Desperado (Intro Bonus Track)



DVD/Blu-ray (running time: over 100 minutes):



Documentary With All Live Performances + Extras:



* Music video for "I'm Eighteen"

* "(Live From The Astroturf)"

* Music video for "Under My Wheels (Live From The Astroturf)"

* Extensive interview with Dennis, Michael and Neal







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