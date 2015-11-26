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Alice Cooper

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ALICE COOPER выбрал «Бога рока»



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Элис Купер стал гостем программы BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" в разделе «Бог рока». Купер выбрал легендарного гитариста Jeff'a Beck'a в качестве бога рока и заявил о своём выборе следующее:

«Jeff Beck, как мне кажется, до сих пор остаётся самым креативным гитаристом — со времён THE YARDBIRDS и, возможно, даже раньше.

На самом деле мы узнали THE YARDBIRDS, когда нам было 16, 17 лет. Мы были группой THE SPIDERS из Феникса. И они были не особо старше нас; им было, вероятно, 19 или 20. Мы были группой, похожей на YARDBIRDS, в Фениксе — ещё в средней школе. Мы поднялись на сцену — а в зале было около тысячи человек — и исполняли песни THE YARDBIRDS. А парни из группы находились позади. Я мог видеть Jeff'a Beck'a, Keith'a Relf'a и остальных ребят. Каждый раз, когда мы заканчивали песню, они показывали большие пальцы вверх, потому что мы были довольно хороши; на самом деле мы исполняли их песни довольно хорошо. А потом они вышли на сцену и просто снесли нас, потому что именно они были THE YARDBIRDS.

Я никогда не видел, чтобы кто-то так играл на гитаре — так дерзко. И в то время, можете себе представить, он бравировал так, как только мог, и он был потрясающим. А гитара выглядела так, как будто её годами волочили за автобусом — у него был старый разбитый Телекастер — и он сделал, чтобы эта штука звучала как скрипка Страдивари. Позже я увидел, как он играл с Эриком Клэптоном в Мэдисон Сквер Гарден. И, конечно же, я его друг. Вдобавок ко всему он восстанавливает "Форд Роадстер" 32-го года. Как это можно превзойти?

Мы с Джонни Деппом были за кулисами здесь, в Фениксе, и беседовали с ним, и пока он разговаривал с нами, он просто наигрывал на гитаре. И то, что он наигрывал, нужно было записывать, потому что это было просто совершенно.
Итак, Jeff Beck — всё ещё в строю, всё еще сильный, он играет сейчас так же хорошо, как и раньше».

ALICE COOPER Picks JEFF BECK As His



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