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ALICE COOPER выпускает бургер



Рестораны Rock & Brews совместно с ALICE COOPER решили выпустить вкусный и острый бургер.



"Poison Burger" содержит соус Cooper's "Poison" Reaper Hot Sauce и халапеньо, чтобы подарить вашим вкусовым рецепторам острый вкус. Новое блюдо доступно в США в ресторанах Rock & Brews (за исключением аэропортов, арен и казино), которые предлагают поклонникам принять вызов #PoisonChallenge, доесть бургер и доказать, что они этого достойны, поделившись своими фотографиями в любимых социальных сетях.



Поскольку Alice находится в турне с 17 сентября по 23 октября, его можно будет увидеть в одном из заведений Rock & Brews, где он сам попробует Poison Burger.



«Я осмелюсь предложить вам попробовать Poison Burger. Это отличный чизбургер, и в нём МНОГО острого соуса, и я едва смог осилить половину, прежде чем потянулся за противоядием. В отличие от моей гильотины, "Poison Burger" не представляет смертельной опасности, но он НЕ для слабонервных. Если бы этот чизбургер был в Салеме в 1600-х годах, они бы сожгли повара как ведьму!»







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