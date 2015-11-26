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Alice Cooper

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1 окт 2021 : 		 ALICE COOPER получил улицу

1 окт 2021 : 		 ALICE COOPER выпускает бургер

21 сен 2021 : 		 ALICE COOPER дал свой первый концерт за полтора года

6 сен 2021 : 		 ALICE COOPER будет гранд-маршалом

2 июл 2021 : 		 ALICE COOPER — об идее записи альбома в туре

26 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: «Второй укол почти не ощутил»

20 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: факты о "School's Out"

2 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у ALICE COOPER'a

24 май 2021 : 		 ALICE COOPER продаёт картину Уорхола

19 май 2021 : 		 ALICE COOPER едет в осенний тур с ACE'ом FREHLEY

29 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «Стоит уколоться!»

25 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

24 апр 2021 : 		 ALICE COOPER будет хэдлайнером Monsters Of Rock Cruise 2022

23 апр 2021 : 		 Новая книга ALICE COOPER выйдет весной

22 апр 2021 : 		 ALICE COOPER потерял в весе из-за COVID-19

20 апр 2021 : 		 Колыбельные от ALICE COOPER

6 апр 2021 : 		 ALICE COOPER — о первом наркоопыте

24 мар 2021 : 		 ALICE COOPER: «Если не в своей группе, то пел бы в FOO FIGHTERS»

17 мар 2021 : 		 ALICE COOPER выбрал «Бога рока»

16 мар 2021 : 		 ALICE COOPER полон оптимизма насчет концертов

13 мар 2021 : 		 ALICE COOPER не верит, что рок умер

12 мар 2021 : 		 ALICE COOPER вспоминает о том, как вручал Грэмми JETHRO TULL, которые обыграли METALLICA

10 мар 2021 : 		 ALICE COOPER считает, что хард-рок возродится

5 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

4 мар 2021 : 		 ALICE COOPER хочет записать альбом в дороге

3 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER
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ALICE COOPER выпускает бургер



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Рестораны Rock & Brews совместно с ALICE COOPER решили выпустить вкусный и острый бургер.

"Poison Burger" содержит соус Cooper's "Poison" Reaper Hot Sauce и халапеньо, чтобы подарить вашим вкусовым рецепторам острый вкус. Новое блюдо доступно в США в ресторанах Rock & Brews (за исключением аэропортов, арен и казино), которые предлагают поклонникам принять вызов #PoisonChallenge, доесть бургер и доказать, что они этого достойны, поделившись своими фотографиями в любимых социальных сетях.

Поскольку Alice находится в турне с 17 сентября по 23 октября, его можно будет увидеть в одном из заведений Rock & Brews, где он сам попробует Poison Burger.

«Я осмелюсь предложить вам попробовать Poison Burger. Это отличный чизбургер, и в нём МНОГО острого соуса, и я едва смог осилить половину, прежде чем потянулся за противоядием. В отличие от моей гильотины, "Poison Burger" не представляет смертельной опасности, но он НЕ для слабонервных. Если бы этот чизбургер был в Салеме в 1600-х годах, они бы сожгли повара как ведьму!»

ALICE COOPER Partners With ROCK & BREWS To Launch



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


1 окт 2021, 13:24		15 баксов ппц


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