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*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
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Alice Cooper

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ALICE COOPER о переизданиях: «Я не имею к этому никакого отношения»



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ALICE COOPER в недавней беседе с Noise11.com ответил на вопрос о недавних переизданиях лейблом Rhino альбомов "Killer" (1971) и "School's Out" (1972):

«Это самая занятная вещь с группами. На самом деле мы не имеем к этому никакого отношения. Я только что разговаривал с Jimmy Page'ем [из LED ZEPPELIN] в Лондоне. Он пришёл на шоу HOLLYWOOD VAMPIRES в Лондоне. А Ronnie Wood [из THE ROLLING STONES] вышел и сыграл с нами на "Train Kept A-Rollin'". Было здорово, что эти ребята были рядом. И я спросил: "Так чем ты занимаешься, Jimmy?" А он ответил: "Я всё ещё работаю над материалом LED ZEPPELIN". Потому что он занимается ремастерингом и пересведением. И он сам занимается любимым делом. Говорят, что мы переиздаём "Killer" и "School's Out", и я отвечаю: "Хорошо". [Смеётся]. Я не имею к этому никакого отношения. Это здорово.

Почти каждый день кто-нибудь произносит: "Знаешь, сегодня годовщина альбома "Lace And Whiskey". И я отвечаю: "О, это здорово". То есть я не слежу за всем этим. Мне нравится история, но я не живу прошлым».




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