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Alice Cooper

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14 июн 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

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21 май 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

16 май 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER
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Концертный релиз ALICE COOPER выйдет весной



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Восьмого марта состоится выпуск виниловой версии концертного альбома ALICE COOPER Theatre Of Death - Live At Hammersmith 2009, первое издание которого будет снабжено бонусным DVD:

Side A:
"School’s Out"
"Department Of Youth"
"I’m Eighteen"
"Wicked Young Man"
"Ballad Of Dwight Fry"
"Go To Hell"
"Guilty"


Side B:
"Welcome To My Nightmare"
"Cold Ethyl"
"Poison"
"The Awakening"
"From The Inside"
"Nurse Rozetta"
"Is It My Body?"


Side C:
"Be My Lover"
"Only Women Bleed"
"I Never Cry"
"The Black Widow"
"Vengeance Is Mine"
"Devil’s food"
"Dirty Diamond"


Side D:
"Billion Dollar Babies"
"Killer"
"I Love The Dead"
"No More Mr. Nice Guy"
"Under My Wheels"
"School's Out"

ALICE COOPER To Release Theatre Of Death - Live At Hammersmith 2009 On Vinyl; Limited First Edition Includes DVD + Concert Ticket Replica




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