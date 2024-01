сегодня



Концертный релиз ALICE COOPER выйдет весной



Восьмого марта состоится выпуск виниловой версии концертного альбома ALICE COOPER Theatre Of Death - Live At Hammersmith 2009, первое издание которого будет снабжено бонусным DVD:



Side A:

"School’s Out"

"Department Of Youth"

"I’m Eighteen"

"Wicked Young Man"

"Ballad Of Dwight Fry"

"Go To Hell"

"Guilty"





Side B:

"Welcome To My Nightmare"

"Cold Ethyl"

"Poison"

"The Awakening"

"From The Inside"

"Nurse Rozetta"

"Is It My Body?"





Side C:

"Be My Lover"

"Only Women Bleed"

"I Never Cry"

"The Black Widow"

"Vengeance Is Mine"

"Devil’s food"

"Dirty Diamond"





Side D:

"Billion Dollar Babies"

"Killer"

"I Love The Dead"

"No More Mr. Nice Guy"

"Under My Wheels"

"School's Out"







