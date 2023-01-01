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Когда ALICE COOPER уйдет со сцены?



В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" у ALICE'a COOPER'a спросили, когда он думает отправиться на покой, на что он ответил:



«Всё дело в твоей голове. Я на самом деле так думаю. А ещё в физическом состоянии. Я бы не хотел изображать Alice'a Cooper'a, если бы не выглядел как Alice, — так же, как я выглядел как Alice в 70-е годы. Я и сейчас выгляжу как тот Alice. Если бы я не мог петь как Alice, если бы я потерял к этому интерес, если бы мне не нравилось это делать. И самое главное — если никто не будет приходить на концерты. Вы можете отправиться в турне, и если никто не купит билеты, то вы закончите деятельность. Такого не случалось, более того — наши продажи даже увеличились вдвое.



Я полагаю, что люди приходят на концерт Alice'a и ожидают увидеть реликт, а они видят шоу с самой сильной энергетикой из всех, что они видели за весь год. Моя форма сейчас лучше, чем когда-либо!»







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