Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 27
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 23
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
*Гитарист FEAR FACTORY о бывшем вокалисте: «Он был неубедител... 16
*MEGADETH выступили с временным участником 16
*Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю э... 15
*Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни н... 13
*Название нового альбома THE ROLLING STONES 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 27
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 23
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
[= ||| все новости группы



*

Alice Cooper

*



11 сен 2023 : 		 Когда ALICE COOPER уйдет со сцены?

2 сен 2023 : 		 ALICE COOPER: «Никакой пенсии, я останусь последним из могикан!»

30 авг 2023 : 		 TOBIAS SAMMET опечален, что ALICE COOPER отменён

30 авг 2023 : 		 Шоу ALICE COOPER на радио закрывают спустя 20 лет

27 авг 2023 : 		 Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPER

27 авг 2023 : 		 ALICE COOPER, видимо, тоже скоро сдаст назад

20 авг 2023 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

19 авг 2023 : 		 Фрагменты новых песен ALICE COOPER

17 авг 2023 : 		 Подкрась мордашку с ALICE COOPER

16 авг 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

14 авг 2023 : 		 ALICE COOPER считает, что если бы Джон Леннон был жив, THE BEATLES могли бы воссоединиться

13 авг 2023 : 		 ALICE COOPER о переизданиях: «Я не имею к этому никакого отношения»

10 авг 2023 : 		 Новая песня ALICE COOPER

7 авг 2023 : 		 ALICE COOPER разогрел MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD

19 июл 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

17 июл 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

2 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Для меня честь записать альбом с ALICE COOPER»

14 июн 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

29 май 2023 : 		 ALICE COOPER не собирается завязывать

21 май 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

16 май 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

16 май 2023 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

1 май 2023 : 		 ALICE COOPER открыл тур

28 апр 2023 : 		 Предварительное название нового альбома ALICE COOPER

27 апр 2023 : 		 Переиздания ALICE COOPER выйдут летом

14 апр 2023 : 		 NITA STRAUSS: «ALICE COOPER — не группа, это семья!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Когда ALICE COOPER уйдет со сцены?



zoom
В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" у ALICE'a COOPER'a спросили, когда он думает отправиться на покой, на что он ответил:

«Всё дело в твоей голове. Я на самом деле так думаю. А ещё в физическом состоянии. Я бы не хотел изображать Alice'a Cooper'a, если бы не выглядел как Alice, — так же, как я выглядел как Alice в 70-е годы. Я и сейчас выгляжу как тот Alice. Если бы я не мог петь как Alice, если бы я потерял к этому интерес, если бы мне не нравилось это делать. И самое главное — если никто не будет приходить на концерты. Вы можете отправиться в турне, и если никто не купит билеты, то вы закончите деятельность. Такого не случалось, более того — наши продажи даже увеличились вдвое.

Я полагаю, что люди приходят на концерт Alice'a и ожидают увидеть реликт, а они видят шоу с самой сильной энергетикой из всех, что они видели за весь год. Моя форма сейчас лучше, чем когда-либо!»




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 287

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом