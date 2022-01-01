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Alice Cooper

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Концерт ALICE COOPER BAND выйдет осенью



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30 сентября состоится выход записи выступления оригинального состава ALICE COOPER BAND, который состоялся в октябре 2015 года. Релиз будет доступен в следующих вариантах: Ltd. CD+Blu-ray Digipak/Ltd. Apricot 1LP+DVD Gatefold/Ltd. Glow In The Dark 1LP+DVD/Ltd. Gold 1LP+DVD Gatefold.

Трек-лист:

CD:
"Caught In a Dream" (Vinyl Side A)
"Be My Lover"
"I'm Eighteen"
"Is It My Body"
"No More Mr. Nice Guy"
"Under My Wheels" (Vinyl Side B)
"School's Out"
"Elected"
"Desperado" (Intro Bonus Track)

DVD/Blu-ray (Running time over 100 minutes) - Documentary With All Live Performances+ Extras: :

* Music Video for "I'm Eighteen" (Live From The Astroturf)
* Music Video for "Under My Wheels" (Live From The Astroturf)
* Extensive Interview with Dennis, Michael and Neal

Original ALICE COOPER BAND Reunion Show Finally Available In September; Documentary Film Included In First CD And Vinyl Prints Of Live From The Astroturf




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