сегодня



ALICE COOPER выпускает три соуса



ALICE COOPER совместно с Hot Shots выпускает три соуса — "Welcome To My Nightmare", "No More Mr. Nice Guy" и "Poison". Все они будут доступны в определённых магазинах как офлайн, так и онлайн.



«Я не верю в то, что еда должна быть болезненна, но что касается моих острых соусов, то это БОЛЬ, УДОВОЛЬСТВИЕ, БОЛЬ, УДОВОЛЬСТВИЕ!!! Повторяйте, пока не будете удовлетворены!» — сказал Cooper о своей линейке продукции.











+1 -0



просмотров: 262