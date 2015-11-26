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ALICE COOPER : «В гольфе сила!»



ALICE COOPER в рамках недавнего интервью рассказал о том, что ему позволяет держать себя в форме:



«Я играю в гольф, это очень физически активное занятие. Так что игра во многом держит меня в форме. Когда мы в туре, то в форме оставаться очень легко, потому что мы никогда не стоим на месте. Мы играем в гольф по утрам. Мы гуляем по каждому городу, ходим по магазинам или ужинаем. Когда мы дома, с этим чуть сложнее, но во время пандемии я поставил целью сохранять форму, ведь ты никогда не знаешь, когда дадут зелёный свет и когда всё вернётся в нормальное русло, так что я хочу быть готовым в любой момент.



У меня не обязательно в наличии строгая тренировочная программа, но в основном я начинаю с гольфа. Мы занимается обычными ежедневными делами, а по вечерам, когда я здесь [дома], в Фениксе становится прохладнее, я иду на пробежку. Обычно я стараюсь пробежать две мили в день. Иногда мы с Шерил ходим на прогулку. Кстати о Шерил: мы с ней на самом деле всей семьёй брали уроки чечетки! Это было очень весело».







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