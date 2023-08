сегодня



ALICE COOPER разогрел MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD



ALICE COOPER отыграл первое шоу на разогреве у MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD, которое состоялось пятого августа в JMA Wireless Dome, Syracuse, New York:



01. Lock Me Up

02. No More Mr. Nice Guy

03. I'm Eighteen

04. Under My Wheels

05. Billion Dollar Babies

06. Fallen In Love

07. Snakebite

08. Feed My Frankenstein

09. Poison

10. Guitar Solo

11. Black Widow Jam

12. Ballad Of Dwight Fry

13. Killer

14. I Love The Dead

15. School's Out



Encore:



16. Elected







