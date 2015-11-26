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ALICE COOPER : «Хорошо, что у нас каникулы»



ALICE COOPER в рамках недавней беседы с "The Afternoon Program" ответил на вопрос о том, чем он занят во время коронапаузы и какой будет туровая индустрия после неё:



«Для меня так необычно получить более двух недель отдыха. Думаю, что мы отменили порядка 120 концертов. Мы тогда были в Европе, и нам сказали: "У вас есть 24 часа на то, чтобы уехать из Германии, иначе границы будут закрыты". И я ответил: "Хорошо, я не хочу сидеть тут три недели". Поэтому мы оттуда и уехали.



Я думал, что всё продлится месяц-другой. Но никак не думал, что всё оттянется до следующего года. Но в какой-то степени мы постоянно в турне — если я не со своей командой, то еду с HOLLYWOOD VAMPIRES, этот тур и был по Европе недель на пять. Так что у всех как будто образовались каникулы\э и для меня это мило. Я сейчас дома с семьёй, все дети здесь. Моя дочь ждёт ребёнка, он должен родиться в июле — наш четвёртый внук. Так что здорово, что сейчас отдых, но любая команда наготове — нам всем не терпится вновь поехать в тур!»













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