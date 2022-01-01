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*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Видео с первого выступления PANTERA 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
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Alice Cooper

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5 дек 2022 : 		 Биография ALICE COOPER выйдет зимой

6 окт 2022 : 		 NITA STRAUSS присоединилась на сцене к ALICE COOPER

2 окт 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

22 сен 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

9 сен 2022 : 		 ALICE COOPER отыграл первое шоу с вернувшимся KANE'ом ROBERTS'ом

9 сен 2022 : 		 NITA STRAUSS — об уходе из группы ALICE COOPER

14 июл 2022 : 		 KANE ROBERTS вернулся в ALICE COOPER

12 июл 2022 : 		 NITA STRAUSS ушла от ALICE COOPER

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

1 июл 2022 : 		 ALICE COOPER присоединился к DESMOND CHILD

24 июн 2022 : 		 Концерт ALICE COOPER BAND выйдет осенью

21 июн 2022 : 		 ALICE COOPER: «Рок не мёртв»

15 июн 2022 : 		 ALICE COOPER написал 30 песен

12 июн 2022 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER

20 май 2022 : 		 Вышла фигурка ALICE COOPER

27 фев 2022 : 		 ALICE COOPER завершает работу над альбомом

10 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS — о новом альбоме ALICE COOPER

4 фев 2022 : 		 ALICE COOPER — о взаимоотношениях с Ted'ом Nugent'ом

3 фев 2022 : 		 ALICE COOPER открыл тур

2 фев 2022 : 		 Выходит новый сингл ALICE COOPER

31 янв 2022 : 		 ALICE COOPER работает сразу над двумя альбомами

11 янв 2022 : 		 ALICE COOPER активно работает над новым материалом

27 окт 2021 : 		 Носки исполняют ALICE COOPER

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER
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Биография ALICE COOPER выйдет зимой



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31 января прямо перед 75-летием ALICE'a COOPER'a будет выпущена биография "Alice Cooper @ 75", в которой будут отражены такие аспекты, как:
  • Детство в Детройте и Аризоне и первые гаражные группы THE EARWIGS и THE SPIDERS.
  • Все 28 студийных альбомов, включая альбомы в качестве фронтмена группы ALICE COOPER.
  • Самые выдающиеся синглы, такие как классические рок-стандарты "I'm Eighteen", "School's Out" и "Welcome To My Nightmare".
  • Сотрудничество с такими исполнителями, как Slash, Dave Grohl, Johnny Depp, Wayne Kramer и многими другими.
  • Сотрудничество с известными гитаристами, включая Glen'a Buxton'a, Nita'y Strauss, Orianthi и др.
  • Немузыкальные увлечения, такие как классические автомобили и, конечно же, гольф; его неустанная благотворительная деятельность.
  • Его отношения с женой и соучастницей развлекательного процесса Шерил.




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