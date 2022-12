сегодня



Биография ALICE COOPER выйдет зимой



31 января прямо перед 75-летием ALICE'a COOPER'a будет выпущена биография "Alice Cooper @ 75", в которой будут отражены такие аспекты, как: Детство в Детройте и Аризоне и первые гаражные группы THE EARWIGS и THE SPIDERS.



Все 28 студийных альбомов, включая альбомы в качестве фронтмена группы ALICE COOPER.



Самые выдающиеся синглы, такие как классические рок-стандарты "I'm Eighteen", "School's Out" и "Welcome To My Nightmare".



Сотрудничество с такими исполнителями, как Slash, Dave Grohl, Johnny Depp, Wayne Kramer и многими другими.



Сотрудничество с известными гитаристами, включая Glen'a Buxton'a, Nita'y Strauss, Orianthi и др.



Немузыкальные увлечения, такие как классические автомобили и, конечно же, гольф; его неустанная благотворительная деятельность.



Его отношения с женой и соучастницей развлекательного процесса Шерил.







