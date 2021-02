сегодня



ALICE COOPER — о кавер-версии на новом альбоме



ALICE COOPER в рамках недавнего интервью рассказал о том, почему он решил записать кавер-версию OUTRAGEOUS CHERRY "Our Love Will Change The World" для нового альбома:



«Ну просто потому, что этот трек показался мне интересным. Мы хотели сделать кавер-версии Motown, панка, блюза — это всё Детройт, преимущественно рок. Но эта песня родом из психоделического панка 80-х. Мы услышали её, и у меня никак не получалось выбросить трек из головы, она оказалась такой цепляющей. Так что я слушал и слушал её, и сказал Bob'y: "Послушай её. Она кажется такой весёлой, но послушай слова — они совсем не такие, они очень мрачные, говорят о закате поколения и всё такое". И мне она понравилась, она очень детройтская, так что она подходила для альбома.



Я на каждом альбоме делаю песню, которая не вписывается в пластинку, и эта песня звучит так, как будто она не вписывается в альбом. Но она настолько цепляющая, что отвязаться от неё просто невозможно!»

























