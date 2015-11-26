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Alice Cooper

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13 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома ALICE COOPER

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6 янв 2021 : 		 ALICE COOPER исполнил песню для ZAK NILSSON

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14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

11 дек 2020 : 		 Карточная игра от ALICE COOPER

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13 ноя 2020 : 		 Кавер-версия THE VELVET UNDERGROUND от ALICE COOPER

12 ноя 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALICE COOPER

8 ноя 2020 : 		 Факты о видео ALICE COOPER

16 окт 2020 : 		 Новое видео ALICE COOPER

29 сен 2020 : 		 ALICE COOPER выпускает три соуса

10 сен 2020 : 		 Новое видео ALICE COOPER

8 авг 2020 : 		 Превью нового сингла ALICE COOPER

6 авг 2020 : 		 ALICE COOPER — о шоу: «Так может сделать любой, но никто не делает так, как я»

30 июл 2020 : 		 ALICE COOPER: «Альбом вот-вот»

20 июл 2020 : 		 ALICE COOPER: «Полицейских-расистов нужно убирать»

14 июл 2020 : 		 ALICE COOPER выпустит шоколадное молоко

9 июл 2020 : 		 ALICE COOPER рассказал о худшем случае во время употребления наркотиков

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19 июн 2020 : 		 ALICE COOPER о пенсии: «Не, не слышал!»

18 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Хорошо, что у нас каникулы»
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ALICE COOPER — о кавер-версии на новом альбоме



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ALICE COOPER в рамках недавнего интервью рассказал о том, почему он решил записать кавер-версию OUTRAGEOUS CHERRY "Our Love Will Change The World" для нового альбома:

«Ну просто потому, что этот трек показался мне интересным. Мы хотели сделать кавер-версии Motown, панка, блюза — это всё Детройт, преимущественно рок. Но эта песня родом из психоделического панка 80-х. Мы услышали её, и у меня никак не получалось выбросить трек из головы, она оказалась такой цепляющей. Так что я слушал и слушал её, и сказал Bob'y: "Послушай её. Она кажется такой весёлой, но послушай слова — они совсем не такие, они очень мрачные, говорят о закате поколения и всё такое". И мне она понравилась, она очень детройтская, так что она подходила для альбома.

Я на каждом альбоме делаю песню, которая не вписывается в пластинку, и эта песня звучит так, как будто она не вписывается в альбом. Но она настолько цепляющая, что отвязаться от неё просто невозможно!»

ALICE COOPER Explains Why He Covered











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