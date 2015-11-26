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Alice Cooper

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Колыбельные от ALICE COOPER



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Серия колыбельных Twinkle Twinkle Little Rock Star пополнилась новым релизом — на этот раз переделке подверглись композиции ALICE COOPER.

Трек-лист:

"Poison"
"School’s Out"
"No More Mr. Nice Guy"
"I’m Eighteen"
"Feed My Frankenstein"
"He’s Back (The Man Behind the Mask)"
"Billion Dollar Babies"
"How You Gonna See Me Now"
"Only Women Bleed"
"I Never Cry"
"Under My Wheels"
"Welcome to My Nightmare"

"Poison" доступен для прослушивания ниже.

ALICE COOPER - Twinkle Twinkle Little Rock Star: Lullaby Versions Of Alice Cooper Available;



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