Колыбельные от ALICE COOPER



Серия колыбельных Twinkle Twinkle Little Rock Star пополнилась новым релизом — на этот раз переделке подверглись композиции ALICE COOPER.



Трек-лист:



"Poison"

"School’s Out"

"No More Mr. Nice Guy"

"I’m Eighteen"

"Feed My Frankenstein"

"He’s Back (The Man Behind the Mask)"

"Billion Dollar Babies"

"How You Gonna See Me Now"

"Only Women Bleed"

"I Never Cry"

"Under My Wheels"

"Welcome to My Nightmare"



"Poison" доступен для прослушивания ниже.







