4 фев 2021



Новое видео ALICE COOPER



"Social Debris",новое видео группы ALICE COOPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Detroit Stories", релиз которого намечен на 26 февраля на earMUSIC.



Трек-лист:



01. Rock 'N' Roll



02. Go Man Go (Album Version)



03. Our Love Will Change The World



04. Social Debris



05. $1000 High Heel Shoes



06. Hail Mary



07. Detroit City 2021 (Album Version)



08. Drunk And In Love



09. Independence Dave



10. I Hate You



11. Wonderful World



12. Sister Anne (Album Version)



13. Hanging On By A Thread (Don't Give Up)



14. Shut Up And Rock



15. East Side Story (Album Version)

























