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Alice Cooper

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|||| 4 фев 2021

Новое видео ALICE COOPER



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"Social Debris",новое видео группы ALICE COOPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Detroit Stories", релиз которого намечен на 26 февраля на earMUSIC.

Трек-лист:

01. Rock 'N' Roll

02. Go Man Go (Album Version)

03. Our Love Will Change The World

04. Social Debris

05. $1000 High Heel Shoes

06. Hail Mary

07. Detroit City 2021 (Album Version)

08. Drunk And In Love

09. Independence Dave

10. I Hate You

11. Wonderful World

12. Sister Anne (Album Version)

13. Hanging On By A Thread (Don't Give Up)

14. Shut Up And Rock

15. East Side Story (Album Version)

ALICE COOPER Drops Music Video For New Single 'Social Debris'











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Petrovich Sexyy


4 фев 2021, 23:52		Какая дюже многозначительная картинка)

ElectricRetard


5 фев 2021, 00:13		Какая же говнина. Купер, ты много сделал для музыки, хватит быть как Deep Purple)


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