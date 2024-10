сегодня



GENE SIMMONS подвергся критике за визит в Танцы со Звездами



GENE SIMMONS был приглашенным судьей вместе с Кэрри Энн Инабой, Бруно Тониоли и Дереком Хау в воскресном эпизоде «Танцев со звездами» (8 октября) «Hair Metal Night». В этом эпизоде 11 пар вернулись на танцпол с номерами под культовые рок-н-ролльные хиты.



Вечер начался со вступительного танца под песню KISS «Rock And Roll All Nite», хореографом которого выступил Паша Пашков и гитарист WHITESNAKE и TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Joel Hoekstra.



Танцоры соревновались под классические хиты 1980-х годов, включая песни BON JOVI «Livin' On A Prayer» и «You Give Love A Bad Name», AEROSMITH «Walk This Way», WARRANT «Cherry Pie», EUROPE «The Final Countdown», TWISTED SISTER «We're Not Gonna Take It», QUIET RIOT «Cum On Feel The Noize», POISON «Nothin' But A Good Time», WHITESNAKE «Here I Go Again» и SCORPIONS «Rock You Like A Hurricane».



По данным Forbes, впоследствии Simmons подвергся критике за свои комментарии в течение всего вечера. Некоторые зрители назвали его «жутким» из-за его порой поверхностных отзывов, которые в основном фокусировались на внешности и внешнем виде. Музыкант поставил Пэдре Паркс пять баллов, в то время как остальные судьи поставили ей семь, что вызвало бурную реакцию аудитории, когда Паркс и ее партнер, Вэл Чмерковский, сделали удивленные лица. Оценка Simmons была тем более непонятной, поскольку он не высказал Паркс никаких негативных замечаний. Он отметил, что Паркс и Чмерковскому «очень понравилась динамика их номера — „плохой парень и плохая девушка“. Кроме того, Simmons удостоился хора недовольных возгласов после того, как озвучил свою оценку Реджинальду ВелДжонсону, который станцевал ча-ча-ча под песню «I Wanna Rock» группы TWISTED SISTER с партнершей Эммой Слейтер.



«Эй, Реджи, рядом с тобой прекрасная женщина, которая умеет крутить и вращать, знает, как двигаться и все такое. Но я хочу сказать тебе, как парень, который уже полвека выступает на сцене по всему миру, что я в некотором роде большая шишка, Реджи. Все дело в отношении. И у тебя есть что-то в этом прекрасном лице. Они любят тебя».



В X один из пользователей обрушился на Gene'a, написав:



«Эй, Gene! Просто хочу напомнить тебе, что это танцевальное шоу, а не конкурс красоты. С уважением, никогда не возвращайся, пожалуйста, и спасибо #DWTS».



Другой пользователь написал: «Фаэдра получила 5 баллов, но он поставил Бруксу 10 баллов... Gene Simmons, тебе же не долго осталось. Странные и грубые комментарии весь вечер #DWTS».



Некоторые обвинили и саму программу «Танцы со звездами» в том, что они пригласили Gene'a на шоу:



«Вы действительно можете сказать, что этот приглашенный судья расист и сексист, основываясь на оценках, которые он ставит! Это абсолютно нелепо и отвратительно, позор вам, ребята, за то, что вы пригласили его в качестве судьи!»







