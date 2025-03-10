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Стань роуди GENE SIMMONS



GENE SIMMONS предлагает своим поклонникам стать на один день его роуди во время предстоящего тура с GENE SIMMONS BAND.



Предложение за $12 495 «Личный ассистент и роуди группы на день» распространяется только на одно шоу и включает в себя следующие привилегии:



* Вы встретитесь с Gene'ом и членами GENE SIMMONS BAND в начале дня (либо в его отеле, либо в специально отведенном месте), чтобы обсудить расписание концертного дня группы.

* Вы будете в составе команды GENE SIMMONS BAND в течение всего дня!

* Вы получите футболку и кепку члена команды GENE SIMMONS BAND.

* Вы получите VIP-документ члена команды GENE SIMMONS BAND.

* Вы пообедаете с Gene Simmons (в отеле или за кулисами шоу)

* Вы прибудете и зайдете на площадку вместе с группой

* Вы поможете группе подготовиться к выступлению.

* Вы побудете за кулисами

* Вы будете присутствовать на саундчеке

* Gene Simmons выведет вас на сцену во время шоу и представит.

* Вы получите сетлист с автографом Gene Simmons.

* Вы сможете фотографировать на протяжении всего дня.

* Вы можете привести одного гостя

* Вы можете принести четыре предмета на подпись Gene (никаких инструментов, частей и т.д.)

* И... вы получите бас-гитару Gene Simmons (использовавшуюся на репетициях KISS) с автографом Gene Simmons.







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