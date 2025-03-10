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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 29
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*

Gene Simmons

*



10 мар 2025 : 		 Стань роуди GENE SIMMONS

11 фев 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Рок не в моде»

24 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о Рейгане

21 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о выступлениях сольно

3 дек 2024 : 		 Новое видео GENE SIMMONS

2 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS о критике в свой адрес

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS подвергся критике за визит в Танцы со Звездами

30 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»

23 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 авг 2024 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS

31 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS открыл тур в Европе

5 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN

17 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»

15 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»

11 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL

10 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»

27 май 2024 : 		 GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a

2 май 2024 : 		 GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN

24 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS

21 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS сыграет в ресторане

15 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь

3 дек 2023 : 		 DESMOND CHILD: «GENE SIMMONS назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор!»

23 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»

20 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS забил на Х
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|||| сегодня

Стань роуди GENE SIMMONS



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GENE SIMMONS предлагает своим поклонникам стать на один день его роуди во время предстоящего тура с GENE SIMMONS BAND.

Предложение за $12 495 «Личный ассистент и роуди группы на день» распространяется только на одно шоу и включает в себя следующие привилегии:

* Вы встретитесь с Gene'ом и членами GENE SIMMONS BAND в начале дня (либо в его отеле, либо в специально отведенном месте), чтобы обсудить расписание концертного дня группы.
* Вы будете в составе команды GENE SIMMONS BAND в течение всего дня!
* Вы получите футболку и кепку члена команды GENE SIMMONS BAND.
* Вы получите VIP-документ члена команды GENE SIMMONS BAND.
* Вы пообедаете с Gene Simmons (в отеле или за кулисами шоу)
* Вы прибудете и зайдете на площадку вместе с группой
* Вы поможете группе подготовиться к выступлению.
* Вы побудете за кулисами
* Вы будете присутствовать на саундчеке
* Gene Simmons выведет вас на сцену во время шоу и представит.
* Вы получите сетлист с автографом Gene Simmons.
* Вы сможете фотографировать на протяжении всего дня.
* Вы можете привести одного гостя
* Вы можете принести четыре предмета на подпись Gene (никаких инструментов, частей и т.д.)
* И... вы получите бас-гитару Gene Simmons (использовавшуюся на репетициях KISS) с автографом Gene Simmons.




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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10 мар 2025
Corpsegrinder04
В принципе можно , если бы последним пунктом было -
* Если Вам что-то не понравится, Вы дадите хуем по лбу Gene Simmons и заберёте деньги назад.
Like!2
10 мар 2025
D
Dem0niac
Из чего складывается данная сумма? Почему не 12 и не 13 килобаксов? Волатильность шекеля?
Like!1
10 мар 2025
olly71
Dem0niac, возможно 495 уйдут на налоги а 12 000 уже на карман. ну а вообще это конечно дороже но более насыщенно чем у Блэки где за 100 баксов * одно фото + один автограф *
10 мар 2025
Corpsegrinder04
olly71, не маловаты ли налоги в 4 % для Сша ?
10 мар 2025
R
Rutger
Отлично придумано. Гой платит за возможность бесплатно поработать.
Like!6
10 мар 2025
WahrandPhain
Rutger, уэээй! А кепка и футболка??
10 мар 2025
H
HELLECTOR
Не вижу поводов для глупых хухушек, хиханек и хуясиков.
Я бы заплатил за такое, к примеру с Overkill, Deep Purple, Guns N' Roses.
Вы что, жалкие завистники?
  Dislike!2
10 мар 2025
WahrandPhain
HELLECTOR, очень жирно и скучно, ты вроде лучше умеешь.
10 мар 2025
С
СтаканМарьиванны
>$12 495

J2 из всего денежку выжимает

просмотров: 505

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