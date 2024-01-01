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PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»



Во время беседы в "The Allison Hagendorf Show" Paul Stanley ответил на вопрос о том, общался ли он с сооснователем KISS Gene'ом Simmons'ом после завершения прощального тура группы в декабре прошлого года:



«Мы переписываемся почти каждый день. Мы на связи. Спрашиваем друг у друга: "Как семья?" И это здорово. Мы действительно семья. Я считаю его детей своими детьми, и наблюдать за тем, что они делают, просто невероятно. А Shannon [жена Gene'a] мне как золовка».



На вопрос о том, как им удаётся сохранять хорошие отношения спустя более чем пять десятилетий, Paul сказал:



«Думаю, важна расстановка приоритетов. Конечно, для меня группа всегда была самым важным. Я не всегда бываю в хорошем расположении духа, и ему иногда приходится терпеть меня, но приоритетом для нас всегда были KISS. И я думаю, что за все эти годы, когда у нас возникали проблемы друг с другом, в итоге мы всегда шли на компромиссы ради группы. Члены семьи ссорятся, но они — семья. И мы с Gene'ом никогда не были так близки, как сейчас, потому что... Я уже говорил, что у нас нет причин для ссор. Мы победили».



Когда Paul'a попросили назвать его любимую черту характера у Gene'a, он сказал:



«Это интересный вопрос. Gene всегда признаёт свою неправоту, а для этого нужно иметь силу воли. И я не уверен, что он такой со всеми остальными, но у нас настолько близкие отношения, что я думаю, что мы можем друг другу сказать: "Я облажался", или я могу ему сказать что-то, что шло вразрез с его мнением, и он ответит: "Ты прав". Для подобного нужно обладать впечатляющей силой воли. И, опять же, я считаю, что время ничем не заменишь. Я говорил одному из своих детей, что у тебя может быть лучший друг, с которым ты познакомился месяц назад, но чтобы понять, действительно ли он твой лучший друг, потребуются месяцы, годы — нужно пройти через трудности и хорошие времена вместе. От того, как человек реагирует на все эти кризисы, зависит, будет ли он присутствовать в вашей жизни или нет. И когда дело доходило до драки, Gene всегда был рядом. И наоборот. Я не могу придумать ничего такого, чего бы я не сделал для него, и я могу быть уверен, что он сделает то же самое для меня. Такое количество лет дружбы говорит о многом».







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