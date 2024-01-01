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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 38
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
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Gene Simmons

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24 авг 2024 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 авг 2024 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS

31 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS открыл тур в Европе

5 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN

17 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»

15 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»

11 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL

10 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»

27 май 2024 : 		 GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a

2 май 2024 : 		 GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN

24 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS

21 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS сыграет в ресторане

15 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь

3 дек 2023 : 		 DESMOND CHILD: «GENE SIMMONS назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор!»

23 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»

20 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS забил на Х

20 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS и новый ЕВ-бас

19 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS воздал должное YOSHIKI

28 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Мы с PAUL'ом STANLEY поддерживаем удивительные отношения»

18 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»

13 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS — о настоящей любви: «К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом»

12 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$

24 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS продал дом

20 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента

22 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»

6 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»
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Видео с выступления GENE SIMMONS



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Видео с выступления GENE SIMMONS, которое состоялось 19 августа в West Herr Riviera Theatre, North Tonawanda, New York, доступно для просмотра ниже.






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