сегодня



GENE SIMMONS о Рейгане



GENE SIMMONS в недавнем интервью "No Spin News" рассказал о том, как оказался в работе над фильмом Рейган:



«Другой человек, с которым я с большой честью могу сказать, что написал вместе несколько песен, — это Боб Дилан. Он также написал трек для фильма «Рейган». Когда моя мать приехала в Америку вместе с вашим покорным слугой, мне было восемь с половиной лет. Мы иммигранты. Мы легальные иммигранты. И лично я считаю, что родился в земле обетованной. Но вот что я вам скажу: Америка и есть земля обетованная. Я приехал в Америку и обнаружил, что все возможно. Нет никаких ограничений, нет ничего. И несмотря на то, что люди соглашаются, не соглашаются и все такое прочее, это все равно свет, и он будет продолжать освещать мир. Я могу соглашаться с некоторыми вещами, которые говорит Bill O'Reilly, и с некоторыми вещами, с которыми я не согласен, но что с того? Если вы посмотрите на долларовую купюру, другая сторона не похожа на противоположную, но они обе могут претендовать на то, что это и их Америка. Я не обязан соглашаться с вами. Мы оба можем жить в одной стране».



На вопрос, восхищался ли он Рейганом, Simmons, которому был 31 год, когда 40-й президент США вступил в должность, сказал:



«Да. Разумеется, я был намного моложе, когда он стал президентом, и ничего, почти ничего не знал о политике. Но, оглядываясь назад, стоит отметить, что политические деятели и деятели поп-культуры любой эпохи всегда были связаны с впечатлением, способностью передать чувство. И, возможно, это более важно, сила личности, чем то, что написано на листе бумаги. А теперь представьте себе другого президента, который пытался общаться с Горбачевым и буквально заставил эту стену рухнуть, что привело к падению коммунизма. Это был Рейган; [он был] великим коммуникатором. Я всегда был его поклонником. Я мог с чем-то не соглашаться, но что с того?».



На вопрос о том, не пострадал ли он от «либерального и прогрессивного Голливуда», приняв участие в создании фильма, Gene сказал:



«Как бы это сказать помягче? Мне плевать».



Когда ведущий вновь спросил о том, не получил ли он порцию критики, Gene ответил: «Получил», а затем добавил: «Что ж, каждый имеет право на свое мнение. Я думаю, что это бастион определенного политического уклона, но это нормально. Мы с [85-летним актером и ярым сторонником Дональда Трампа] Джоном Войтом общаемся, обмениваемся историями и всем остальным, и некоторые люди согласны с этой политикой, некоторые - нет. Но все занимаются благотворительностью, все любят детей, так что думайте о том, с чем мы согласны, а не о том, с чем нет».







+0 -0



просмотров: 99

