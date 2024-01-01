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GENE SIMMONS о критике в свой адрес



GENE SIMMONS в интервью DailyMail.com спросили, что он думает о критике в свой адрес за позицию в программе "Танцы со звездами":



«Все средства массовой информации — кликбейт-кликуши. Я отстаиваю каждое свое слово. Я отлично провел время. Конкурсанты были великолепны. Шоу было великолепным. Смотрите шоу. Это было очень весело. Но СМИ? Всем есть что сказать. Смотрите шоу. Было очень весело. Все отлично провели время».







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