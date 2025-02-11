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Gene Simmons

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GENE SIMMONS: «Рок не в моде»



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GENE SIMMONS в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему рок перестал быть модным:

«Всё дело в бизнесе и в том, кто является фанатами. Люди, которые слушают рок, преимущественно белые. Хотя он всё ещё звучит на стадионах по всему миру — у IRON MAIDEN и METALLICA отличные концерты, но это старые группы. Мы взяли IRON MAIDEN в их первый тур. Мы взяли BON JOVI в их первый тур. Мы взяли AC/DC в их первый тур.

Сейчас не найдёшь новую популярную рок-группу. Их не существует. Назовите хоть одну, если сможете. FOO FIGHTERS — это известная группа, и их старт случился 30 лет назад. Всё дело в фанатах, в тех, кто покупает эту музыку. И как только все стали получать эту музыку бесплатно, бизнес-модель перестала работать».

На вопрос, почему, по его мнению, предпочтение отдаётся поп-музыке и рэпу, а не рок-музыке, Gene ответил:

«Потому что фанаты поп-музыки в основном моложе — сейчас много отличных поп-исполнителей. Ариана Гранде просто потрясающая — она может изобразить кого угодно, она отличная артистка. А ещё есть Дуа Липа, и таких очень много. Но их фанаты — молодые женщины. Так что многое связано с сувенирной продукцией. Я не хочу показаться профессором рока, профессором музыки, но если вы изучите вопрос, то найдёте причины, по которым это происходит. Если вам нравится эта музыка, то это разные бизнес-модели. Если вы рэп-группа, вы можете продать несколько дисков, потому что это культура. Рэп — это культура, а не просто музыка. На самом деле это больше культура, часто расовая культура, потому что он говорит о "нас" — "мы против них" или "мир против нас". А когда в дело вступает культура, к примеру, если это футбольная команда, это не столько спорт, сколько флаги "моей команды". На самом деле они готовы наподдать тем, кто болеет за другую команду.

Если у вас есть фанаты, которые чувствуют, что они связаны друг с другом, и у них есть флаг, как в футболе, это вам на руку. Это и есть трайбализм. Он не обязательно должен быть злобным. Это идентичность. "Свифти" [движение, состоящее из поклонников американской певицы Тейлор Свифт] — это культура. Они не просто фанаты. Она за что-то выступает. Если подумать, то помимо музыки, текстов и так далее — "Этот парень разбил мне сердце" — и песен, которые любят "свифти", она ещё и Иисус этого движения. Ведь что такое христианство как движение, религия, без Иисуса? Поэтому нужны такие лидеры, такие апостолы на самом верху, чтобы воплотить в себе суть культуры и этого движения. Так вот, у Тейлор есть "свифти"...

Леди Гага, по-моему, талантливее всех остальных, потому что её песни и она сама — это "Я родилась такой". И поэтому её музыка не просто какая-то чепуха, и я не имею в виду чепуху в плохом смысле, потому что есть замечательные вещи, которые являются полной чепухой. Во времена "британского вторжения" все эти замечательные песни ничего не значили. Но когда в песне говорится, что [напевает] "вы хотите революции", такая песня о чём-то говорит. И если у вас есть работы, которые о чём-то говорят, появляются зачатки трайбализма. А если вы являетесь воплощением этого племени, то ещё лучше. Да, фэн-база Гаги именно такая. И, конечно, она расширила свой диапазон, исполняя традиционную поп-музыку, дуэты с Тони Беннеттом и всё остальное. Она настоящая "штучка". У неё есть музыкальные способности. Она умеет играть, петь, она — реальная певица».




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11 фев 2025
g
gravitgroove
А вот интересно - если завтра Аббат начнет собирать сольно стадионы, Симмонс побежит в суд?
11 фев 2025
S
SAORjunya
gravitgroove, на самом деле, Аббат является альтер-эго Симмонса
Like!1
11 фев 2025
N
Nicolas444883
gravitgroove, аббат никогда не будет собирать сольно стадионы. Экстремальный метал и уж тем более блэк-метал - музыка сугубо нишевая, узконаправленная. Нет никаких шансов на то, чтобы широкие массы заслушивались Аббатом.
11 фев 2025
g
gravitgroove
Nicolas444883, это был вопрос с уклоном в гипотезу вероятной популярности Аббата, который к тому же всегда может заиграть более коммерческий материал, но при этом продолжить бегать в доспехах и не смывать грим для такого репертуара.
Ведь уже был прецедент с KD, который был исчерпан неимением большого состояния у последнего с его же слов.
11 фев 2025
olly71
ну старик прав . в 1970е рок был музыкой молодёжи в 1980е он делил с диско в 199ое появился рэп и к нему ушла молодёжь . пройдите по улице и опросите людей до 25 лет ну если Металлику ещё они назовут то даже таких супер групп как Мэйден джужас и Хелловин очень вряд ли я уж не говорю про разные Эксенты и раннинги которые в конце 1980х знал любой подросток. Зато нянешня молодёж легко вам перечислить пару десятков разных негров.
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