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*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
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*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
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Gene Simmons

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10 мар 2025 : 		 Стань роуди GENE SIMMONS

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5 авг 2024 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS

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5 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN

17 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»

15 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»

11 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL

10 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»

27 май 2024 : 		 GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a

2 май 2024 : 		 GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN

24 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS

21 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS сыграет в ресторане

15 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь

3 дек 2023 : 		 DESMOND CHILD: «GENE SIMMONS назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор!»

23 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»
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|||| сегодня

GENE SIMMONS дошел до прогноза погоды



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GENE SIMMONS 13 марта прочитал прогноз погоды на Fox 11 — видео доступно ниже.






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21 мар 2025
Exceptional
Я, конечно, не знаю подробностей, но не исключаю, что это просто каприз богача. Типа, с детства мечтал вести прогноз погоды...
Like!3
21 мар 2025
Corpsegrinder04
Сводка гидро-пиндос-метцентра. Тут полоски. Тут круги. Здесь очень холодно, а вот здесь вообще пиздец. Тут жёлтое, там зелёное. Здесь вот Воркута, Хуерта.

просмотров: 211

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