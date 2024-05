сегодня



GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a



В рамках интервью для "The Adam Carolla Show" Gene Simmons рассказал о том, что он назвал одним из самых знаковых моментов в своей жизни, связанным с другим легендарным рокером. 74-летний басист/вокалист KISS поведал:



«Jimmy Page... Тем из вас, кому 20 лет, расскажу: этот парень придумал больше риффов, чем любой другой человек на планете. В каждой песне LED ZEPPELIN больше риффов, чем у кого-либо. Каждая песня была такой. Он приходил на выступления KISS несколько раз, мы подружились, и я представил ему своего сына Ника, который был так потрясён, что начал плакать на глазах у Page'a. "Jimmy, поздоровайся с моим сыном Ником". — "Как поживаешь?" Он плакал от души, не зная, что сказать. Конечно, Ник теперь будет меня ругать, потому что я его смущаю. Итак, Page пришёл к нам в первый раз, когда мы играли в лондонском "Уэмбли". Он приходил к нам и в другие разы, когда мы там выступали, — и он подошёл ко мне после концерта, взял меня за руку и сказал без английского акцента: "Приятель, ты можешь дать фору [оригинальному басисту THE WHO Джону] Энтуистлу". И я чуть не потерял сознание. Это, конечно, неправда, но факт в том, что он это сказал. Это для меня высший комплимент. Выше может быть только [Paul] McCartney, который сказал: "Ты отлично справляешься", потому что никто не играет на басу так, как McCartney, потому что вы можете услышать песню и вспомнить басовые партии, которые играл Маккартни».







