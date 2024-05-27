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Gene Simmons

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GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a



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В рамках интервью для "The Adam Carolla Show" Gene Simmons рассказал о том, что он назвал одним из самых знаковых моментов в своей жизни, связанным с другим легендарным рокером. 74-летний басист/вокалист KISS поведал:

«Jimmy Page... Тем из вас, кому 20 лет, расскажу: этот парень придумал больше риффов, чем любой другой человек на планете. В каждой песне LED ZEPPELIN больше риффов, чем у кого-либо. Каждая песня была такой. Он приходил на выступления KISS несколько раз, мы подружились, и я представил ему своего сына Ника, который был так потрясён, что начал плакать на глазах у Page'a. "Jimmy, поздоровайся с моим сыном Ником". — "Как поживаешь?" Он плакал от души, не зная, что сказать. Конечно, Ник теперь будет меня ругать, потому что я его смущаю. Итак, Page пришёл к нам в первый раз, когда мы играли в лондонском "Уэмбли". Он приходил к нам и в другие разы, когда мы там выступали, — и он подошёл ко мне после концерта, взял меня за руку и сказал без английского акцента: "Приятель, ты можешь дать фору [оригинальному басисту THE WHO Джону] Энтуистлу". И я чуть не потерял сознание. Это, конечно, неправда, но факт в том, что он это сказал. Это для меня высший комплимент. Выше может быть только [Paul] McCartney, который сказал: "Ты отлично справляешься", потому что никто не играет на басу так, как McCartney, потому что вы можете услышать песню и вспомнить басовые партии, которые играл Маккартни».




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27 май 2024
gravitgroove
Чепуха полнейшая. Даже если задать строгие рамки блюза, то по количеству созданных риффов Пейдж далек от первой пятерки (да и рифф риффу рознь), другое дело, что хитовых у него завидный процент, но опять же... если рядышком поставить покойного Хендрикса, братьев Янгов, или Гиббонса, Тони Айомми или Тома Морелло, то вывод Симмонса разбивается об объективную реальность, как морская волна о скалы. Разумеется, если он закладывает прибыль в эти риффы, то тут не поспоришь.
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