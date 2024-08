сегодня



Видео полного выступления GENE SIMMONS



Видео полного выступления GENE SIMMONS, состоявшегося 29 июля в Dalhalla Amphitheatre, Rattvik, Sweden, доступно для просмотра ниже:



“Deuce”

“War Machine”

“Almost Human”

“Are You Ready”

“Shout It Out Loud”

“House Of Pain” (Van Halen)

“I Love It Loud”

“Christine Sixteen”

“Communication Breakdown” (Led Zeppelin)

“Cold Gin”

“Ace Of Spades” (Motörhead)

“Weapons Of Mass Destruction”

“Parasite”

“Never In My Life” (Mountain)

“Calling Dr. Love”

“Rock And Roll All Nite”







