сегодня



GENE SIMMONS открыл тур в Европе



GENE SIMMONS выступлением на фестивале Kuopiorock 27 июля открыл тур по Европе:



00:00 Are You Ready

05:15 I Love it Loud (KISS cover)

12:53 Ace Of Spades (MOTÖRHEAD cover)

18:30 Communication Breakdown (LED ZEPPELIN cover)

29:59 Parasite (KISS cover)

35:14 Never In My Life (MOUNTAIN cover)

40:12 Shout It Out Loud (KISS cover)

44:26 Rock And Roll All Nite (KISS cover)

50:38 Deuce (KISS cover)

59:59 War Machine (KISS cover)

1:05:04 House Of Pain (VAN HALEN cover, Gene Simmons demo version 1976)







