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Gene Simmons

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GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»



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GENE SIMMONS в недавнем интервью обсудил туры с сольной командой:

«GENE SIMMONS BAND в этом году уже выступала в роли хедлайнера — о Боже. Мы были в Южной Америке, в Сан-Паулу [в апреле]... И мы собираемся в Европу [этим летом], чтобы стать хедлайнерами на фестивалях и других мероприятиях. Мы получаем огромное удовольствие.

Кстати, я разработал бизнес-модель, которая почти гениальна. Я приезжаю со своим гитарным медиатором. И всё. Нет ни менеджера, ни роуди, ни грузовиков, ни оборудования. Всё обеспечивает промоутер. Перелёты, гостиницы, все усилители, барабаны, всё арендуется на месте. Это расходы промоутера, и любая шестизначная сумма или больше — моя. И я зарабатываю больше денег за концерт, будучи Gene Simmons в GENE SIMMONS BAND, чем раньше в KISS, не считая вспомогательных услуг и всего прочего, потому что у нас нет команды из 60 человек, трёх двухэтажных автобусов, частного самолета, который дежурит семь дней в неделю, и 20—24 прицепов с оборудованием».




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15 июн 2024
olly71
ну началось в колхозе утро ... дедушка окончательно в маразме . Ну то что ты приезжаешь с одним медиатром в это я могу поверить в конце концов такую формулу в своё время уже опробовали Блэйз Бэйли и Джо Линн Тёрнер. Ну кто поставит хедлайнером группу у которой нет ни одного альбома и как я понимаю и не планируется потому что нах не надо . и кто тебе платить шестизназные гонорары за это ? Тут на днях смртрел откровения Паука из Коррозии который прогонял про миллионы долларов которые зарабатывает вот его с Симонсом на дебаты вывести . вот это было бы шоу двух фриков.
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15 июн 2024
Starbreaker
olly71, https://i0.wp.com/cromossomonerd.com.br/wp-content/uploads/2024/02/1920x1200-1.png

в вышеупомянутой Бразилии спокойно поставили хедлайнером.
Наверняка и в Европе такие найдутся)

Вот, к примеру, Вакен.

https://rockthenight.eu/wp/wp-content/uploads/2023/08/2024.07.31-08.03-wacken.jpg

Симмонс тут вторым номером в один из дней идет, если верить афише, выше очень много кого с кучей альбомов)

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