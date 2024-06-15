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GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»



GENE SIMMONS в недавнем интервью обсудил туры с сольной командой:



«GENE SIMMONS BAND в этом году уже выступала в роли хедлайнера — о Боже. Мы были в Южной Америке, в Сан-Паулу [в апреле]... И мы собираемся в Европу [этим летом], чтобы стать хедлайнерами на фестивалях и других мероприятиях. Мы получаем огромное удовольствие.



Кстати, я разработал бизнес-модель, которая почти гениальна. Я приезжаю со своим гитарным медиатором. И всё. Нет ни менеджера, ни роуди, ни грузовиков, ни оборудования. Всё обеспечивает промоутер. Перелёты, гостиницы, все усилители, барабаны, всё арендуется на месте. Это расходы промоутера, и любая шестизначная сумма или больше — моя. И я зарабатываю больше денег за концерт, будучи Gene Simmons в GENE SIMMONS BAND, чем раньше в KISS, не считая вспомогательных услуг и всего прочего, потому что у нас нет команды из 60 человек, трёх двухэтажных автобусов, частного самолета, который дежурит семь дней в неделю, и 20—24 прицепов с оборудованием».







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