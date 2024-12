2 дек 2024



GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»



GENE SIMMONS в ответ на вопрос The Zak Kuhn Show о том, "по-прежнему ли мертв рок" сказал:



«Да. И люди не понимают, почему я так говорю, в то время как у всех нас есть любимые песни и мы любим наши любимые группы — и вы, и я, и все остальные. Но я хочу кое-что сказать... Что ж, давайте сыграем в игру, и я уже играл в неё раньше. С 1958 по 1988 годы — это 30 лет. Что же произошло в музыке за это время? Были Элвис Пресли, THE BEATLES, THE ROLLING STONES, Джими Хендрикс, PINK FLOYD, сольные исполнители, Дэвид Боуи и просто музыка, которая будет существовать вечно, как нам хочется думать. В мире диско была Мадонна, затем появилось больше тяжёлых гитар, были — о Боже — AC/DC и все остальные, AEROSMITH и так далее, и так далее. И в то же время был лейбл Motown. Был Принс. Это было очень, очень разнообразное музыкальное меню. Можно было отведать и лёгкого, и тяжелого. Были прог-группы — YES, GENESIS, GENTLE GIANT — и тяжёлые группы — LED ZEPPELIN и так далее. А теперь - с 1988 года до сегодняшнего дня прошло почти 40 лет, уж точно 35 лет. Кто же новые BEATLES?»



Когда ведущий упомянул NIRVANA, Gene сказал:



«Остановись. Мы необъективны. Я их большой фанат. Если бы ты шел по улице и спросил 20-летнего парня: "Кто басист в NIRVANA?", он бы не понял, о чём ты говоришь. Или: "Ты можешь спеть песню NIRVANA?" Нет. Все знали THE BEATLES и в чуть меньшей степени — THE STONES и Элвиса. Даже если вы ненавидели рок-музыку, вы всё равно знали о них. Кстати, мне настолько нравится заблуждаться, что я верю некоторым рыночным отчётам о том, что лица KISS — самые узнаваемые на планете. И я уже пробовал провести опрос. Если ты пройдёшься по улице и наугад спросишь людей: "Кто изображён на горе Рашмор?", они ответят: "Элвис". Они не поймут вопроса, но они узнают эти четыре лица, кому бы вы их не показали. Они могут ненавидеть группу, но нельзя отрицать, что KISS узнают. Так вот, вернёмся к NIRVANA — одна из моих любимых групп. Если вы попросите кого-нибудь, кому 20 лет или около того, а между поколениями есть разница: "Назовите песню NIRVANA", он не сможет вам ответить. "Кто там басист? - Понятия не имею". И, кстати, я знаю это наверняка, потому что один из примеров — мой сын, который уже не в том возрасте, когда ему было чуть больше 20. Он рассказывал мне одну историю — он увидел симпатичную девушку, попытался завязать разговор, а на ней была футболка ROLLING STONES с языком, а поверх футболки даже было буквально написано "THE ROLLING STONES". Он подходит, и его первая фраза: "Так ты фанатка, да?" А она отвечает что-то вроде: "Фанатка чего?" И Nick, мой сын, говорит: "Ну, знаешь, THE STONES". Она: "THE STONES?" Он: "Да, THE ROLLING STONES". Она: "THE ROLLING STONES? Что это? Это какая-то группа?" Nick говорит: "Ты шутишь? На тебе их футболка". И он сказал мне, что она внимательно посмотрела на свою футболку и затем говорит: "Ну знаешь, мне просто понравилась сама футболка". Nick продолжил: "Ты, должно быть, знаешь THE ROLLING STONES. Слышала "Satisfaction?" [напевает рифф] А она: "Не-а. Никогда не слышала". Он перебрал ещё несколько песен. Она никогда не слышала их. В итоге он спросил: "Ты никогда не слышала о Mick Jagger'е?" А она ответила: "Mick Jagger? О да. Слышала..." То, что я вам сейчас рассказываю, клянусь Богом, чистейшая правда. Без преувеличений. Она говорит: "Точно, Mick Jagger! Это ж серийный убийца". Всё, что вы считаете обыденным и хорошо известным широким массам, таковым не является. Очень мало вещей, которые знают реально все».



После того, как Simmons попросил ведущего назвать ещё две группы, которые могли бы стать новыми BEATLES, тот назвал PEARL JAM и FOO FIGHTERS, на что Gene ответил:



«Только не в этой жизни. Конечно, я люблю FOO FIGHTERS. Я обожаю эти группы. Mike McCready [гитарист PEARL JAM] как-то сказал мне, что он вырос на пластинках KISS. На самом деле, даже одно из его соло он взял ноту в ноту у Ace Frehley. Но дело не в этом. Суть в том, что если вы спросите на улице первого встречного 20-летнего молодого человека: "Назовите мне кого-нибудь из PEARL JAM", то удачи вам. "Назовите песню. Напойте её". Он не сможет этого сделать.



Мы с вами ослеплены и необъективны, потому что интересуемся музыкой и знаем все эти группы. Вот кое-что, что знает весь остальной мир, но не знаем мы. Кто премьер-министр Англии? Скажите мне, кто премьер-министр Франции. Скажите мне, кто премьер-министр Канады. И кстати, на фоне PEARL JAM и NIRVANA, как ни странно, Dave Grohl стал куда как популярнее. Возможно, широкая публика знает Dave'a, потому что он снимался в телевизионной рекламе и вроде как тусуется с людьми вне индустрии гитар и концертов. Именно так можно стать иконой. Так что если я скажу "Snoop Dogg", все знают, кто это, но если вы упомянете других рэперов, которые на самом деле могут быть гораздо бОльшими звёздами рэпа — M.C. Criminal или кого-то в этом роде, я только что выдумал это имя — массы не будут иметь о них ни малейшего представления. Это потому, что Snoop засветился в СМИ — у него было телешоу с Мартой Стюарт, и много прочего. Так что массы понятия не имеют, кто играет в PHISH, одной из моих любимых групп, или PEARL JAM. Они и понятия не имеют, если только не являются их фанатами.



Иисуса тоже не все любят. Но дело не в этом. Слава сама по себе — высшая награда. Ты можешь не нравиться всем, но они тебя знают. У нас есть фотограф, который работает с нами уже — не знаю, 40 или 50 лет, и он снимал всех — и THE STONES, и ZEPPELIN — всех. И он настоящий ценитель музыки. Он собирает плакаты и прочие сувениры. И он ненавидит THE BEATLES, всегда ненавидел — не может их слушать — но он знает, кто они такие: Джон, Пол, Джордж, Ринго. Вы знаете, кто такой Иисус. Не всем он нравится. Даже те, кто ненавидит его, слышали это имя и знают, кто он такой. Слава — это высшая награда».







