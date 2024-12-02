GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»

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все новости группы
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США
12 апр 2023 :
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GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$
24 мар 2023 :
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GENE SIMMONS продал дом
20 мар 2023 :
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GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента
22 янв 2023 :
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GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»
6 янв 2023 :
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GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»
12 дек 2022 :
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GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»
30 ноя 2022 :
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GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом
22 ноя 2022 :
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GENE SIMMONS сбросил миллион
15 ноя 2022 :
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GENE SIMMONS очистился
25 окт 2022 :
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GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»
20 окт 2022 :
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GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма
15 окт 2022 :
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GENE SIMMONS: «Если есть загробная жизнь, то есть ли там комары?»
21 сен 2022 :
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GENE SIMMONS: «У меня нет друзей»
9 сен 2022 :
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GENE SIMMONS продал миллион бутылок
30 авг 2022 :
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GENE SIMMONS отпраздновал день рождения на сцене
17 авг 2022 :
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GENE SIMMONS отказался танцевать
2 июл 2022 :
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GENE SIMMONS скинул ещё
30 июн 2022 :
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GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»
1 июн 2022 :
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GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока
30 май 2022 :
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GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»
3 май 2022 :
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GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»
26 апр 2022 :
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GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском
23 мар 2022 :
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GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»
5 мар 2022 :
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GENE SIMMONS: «Канье немного того...»
2 фев 2022 :
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GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс
18 янв 2022 :
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GENE SIMMONS — о Стэне Ли
12 янв 2022 :
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В гостях у GENE'a SIMMONS'a
4 янв 2022 :
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GENE SIMMONS об установках на 2022
13 дек 2021 :
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GENE SIMMONS снизил цену на дом
23 ноя 2021 :
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Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a
17 ноя 2021 :
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ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги
17 ноя 2021 :
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GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»
29 окт 2021 :
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GENE SIMMONS купил дом. Опять!
23 окт 2021 :
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GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца
22 окт 2021 :
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GENE SIMMONS продаёт дом
27 сен 2021 :
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GENE SIMMONS продал особняк
15 сен 2021 :
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GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID
7 сен 2021 :
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GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес
6 сен 2021 :
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GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса
3 сен 2021 :
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GENE SIMMONS: «Я в порядке!»
29 авг 2021 :
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GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY
29 авг 2021 :
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GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом
17 авг 2021 :
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GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH
16 авг 2021 :
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GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»
12 авг 2021 :
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GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»
11 июл 2021 :
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GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни
20 июн 2021 :
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GENE SIMMONS встретился с членами конгресса
13 июн 2021 :
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GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны
7 июн 2021 :
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GENE SIMMONS купил дом
23 май 2021 :
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GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР
31 мар 2021 :
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GENE SIMMONS — о переезде в Неваду
27 мар 2021 :
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GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш
26 мар 2021 :
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GENE SIMMONS купил дом
24 мар 2021 :
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GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»
15 мар 2021 :
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GENE SIMMONS продает дом. Но дороже
13 мар 2021 :
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GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»
9 фев 2021 :
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GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»
5 фев 2021 :
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GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»
30 янв 2021 :
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GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными
27 янв 2021 :
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GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»
21 янв 2021 :
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Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»
4 янв 2021 :
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GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»
16 дек 2020 :
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GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»
12 дек 2020 :
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GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»
20 ноя 2020 :
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GENE SIMMONS защищает губернаторов
23 окт 2020 :
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GENE SIMMONS бежит от налогов
7 окт 2020 :
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GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски
30 сен 2020 :
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GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело
2 сен 2020 :
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GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска
22 июл 2020 :
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GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях
8 май 2020 :
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GENE SIMMONS о цифрах пандемии
13 апр 2020 :
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GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»
7 апр 2020 :
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GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»
3 окт 2019 :
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GENE SIMMONS перенёс операцию на почках
27 авг 2019 :
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GENE SIMMONS отметил 70-летие
29 апр 2019 :
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Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск
25 апр 2019 :
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VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»
20 фев 2019 :
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GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»
17 янв 2019 :
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GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»
6 янв 2019 :
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GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов
7 дек 2018 :
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GENE SIMMONS скорбит по матери
3 сен 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS
21 авг 2018 :
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GENE SIMMONS об Арете Франклин
31 июл 2018 :
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GENE SIMMONS выпускает книгу
5 июн 2018 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
5 июн 2018 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго
15 апр 2018 :
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VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS
4 апр 2018 :
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PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
4 апр 2018 :
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GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»
26 мар 2018 :
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PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS
21 мар 2018 :
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GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
1 фев 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS
25 янв 2018 :
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GENE SIMMONS исполнил классику KISS
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
10 ноя 2017 :
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Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS
17 окт 2017 :
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Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS
29 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»
20 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
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GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
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В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
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GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
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GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
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PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
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SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
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Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
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VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
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GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
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Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
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NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
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GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
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GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
|
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
|
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
|
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
|
GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
|
GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
|
GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
|
GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
|
GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
|
GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
|
Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
|
GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
|
GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
|
Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
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GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
|
Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
|
GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
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TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
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GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
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"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
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GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
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GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
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GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
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GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
|
GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
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GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
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Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
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GENE SIMMONS снимется в японском кино
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2 дек 2024
GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»
GENE SIMMONS в ответ на вопрос The Zak Kuhn Show о том, "по-прежнему ли мертв рок" сказал:
«Да. И люди не понимают, почему я так говорю, в то время как у всех нас есть любимые песни и мы любим наши любимые группы — и вы, и я, и все остальные. Но я хочу кое-что сказать... Что ж, давайте сыграем в игру, и я уже играл в неё раньше. С 1958 по 1988 годы — это 30 лет. Что же произошло в музыке за это время? Были Элвис Пресли, THE BEATLES, THE ROLLING STONES, Джими Хендрикс, PINK FLOYD, сольные исполнители, Дэвид Боуи и просто музыка, которая будет существовать вечно, как нам хочется думать. В мире диско была Мадонна, затем появилось больше тяжёлых гитар, были — о Боже — AC/DC и все остальные, AEROSMITH и так далее, и так далее. И в то же время был лейбл Motown. Был Принс. Это было очень, очень разнообразное музыкальное меню. Можно было отведать и лёгкого, и тяжелого. Были прог-группы — YES, GENESIS, GENTLE GIANT — и тяжёлые группы — LED ZEPPELIN и так далее. А теперь - с 1988 года до сегодняшнего дня прошло почти 40 лет, уж точно 35 лет. Кто же новые BEATLES?»
Когда ведущий упомянул NIRVANA, Gene сказал:
«Остановись. Мы необъективны. Я их большой фанат. Если бы ты шел по улице и спросил 20-летнего парня: "Кто басист в NIRVANA?", он бы не понял, о чём ты говоришь. Или: "Ты можешь спеть песню NIRVANA?" Нет. Все знали THE BEATLES и в чуть меньшей степени — THE STONES и Элвиса. Даже если вы ненавидели рок-музыку, вы всё равно знали о них. Кстати, мне настолько нравится заблуждаться, что я верю некоторым рыночным отчётам о том, что лица KISS — самые узнаваемые на планете. И я уже пробовал провести опрос. Если ты пройдёшься по улице и наугад спросишь людей: "Кто изображён на горе Рашмор?", они ответят: "Элвис". Они не поймут вопроса, но они узнают эти четыре лица, кому бы вы их не показали. Они могут ненавидеть группу, но нельзя отрицать, что KISS узнают. Так вот, вернёмся к NIRVANA — одна из моих любимых групп. Если вы попросите кого-нибудь, кому 20 лет или около того, а между поколениями есть разница: "Назовите песню NIRVANA", он не сможет вам ответить. "Кто там басист? - Понятия не имею". И, кстати, я знаю это наверняка, потому что один из примеров — мой сын, который уже не в том возрасте, когда ему было чуть больше 20. Он рассказывал мне одну историю — он увидел симпатичную девушку, попытался завязать разговор, а на ней была футболка ROLLING STONES с языком, а поверх футболки даже было буквально написано "THE ROLLING STONES". Он подходит, и его первая фраза: "Так ты фанатка, да?" А она отвечает что-то вроде: "Фанатка чего?" И Nick, мой сын, говорит: "Ну, знаешь, THE STONES". Она: "THE STONES?" Он: "Да, THE ROLLING STONES". Она: "THE ROLLING STONES? Что это? Это какая-то группа?" Nick говорит: "Ты шутишь? На тебе их футболка". И он сказал мне, что она внимательно посмотрела на свою футболку и затем говорит: "Ну знаешь, мне просто понравилась сама футболка". Nick продолжил: "Ты, должно быть, знаешь THE ROLLING STONES. Слышала "Satisfaction?" [напевает рифф] А она: "Не-а. Никогда не слышала". Он перебрал ещё несколько песен. Она никогда не слышала их. В итоге он спросил: "Ты никогда не слышала о Mick Jagger'е?" А она ответила: "Mick Jagger? О да. Слышала..." То, что я вам сейчас рассказываю, клянусь Богом, чистейшая правда. Без преувеличений. Она говорит: "Точно, Mick Jagger! Это ж серийный убийца". Всё, что вы считаете обыденным и хорошо известным широким массам, таковым не является. Очень мало вещей, которые знают реально все».
После того, как Simmons попросил ведущего назвать ещё две группы, которые могли бы стать новыми BEATLES, тот назвал PEARL JAM и FOO FIGHTERS, на что Gene ответил:
«Только не в этой жизни. Конечно, я люблю FOO FIGHTERS. Я обожаю эти группы. Mike McCready [гитарист PEARL JAM] как-то сказал мне, что он вырос на пластинках KISS. На самом деле, даже одно из его соло он взял ноту в ноту у Ace Frehley. Но дело не в этом. Суть в том, что если вы спросите на улице первого встречного 20-летнего молодого человека: "Назовите мне кого-нибудь из PEARL JAM", то удачи вам. "Назовите песню. Напойте её". Он не сможет этого сделать.
Мы с вами ослеплены и необъективны, потому что интересуемся музыкой и знаем все эти группы. Вот кое-что, что знает весь остальной мир, но не знаем мы. Кто премьер-министр Англии? Скажите мне, кто премьер-министр Франции. Скажите мне, кто премьер-министр Канады. И кстати, на фоне PEARL JAM и NIRVANA, как ни странно, Dave Grohl стал куда как популярнее. Возможно, широкая публика знает Dave'a, потому что он снимался в телевизионной рекламе и вроде как тусуется с людьми вне индустрии гитар и концертов. Именно так можно стать иконой. Так что если я скажу "Snoop Dogg", все знают, кто это, но если вы упомянете других рэперов, которые на самом деле могут быть гораздо бОльшими звёздами рэпа — M.C. Criminal или кого-то в этом роде, я только что выдумал это имя — массы не будут иметь о них ни малейшего представления. Это потому, что Snoop засветился в СМИ — у него было телешоу с Мартой Стюарт, и много прочего. Так что массы понятия не имеют, кто играет в PHISH, одной из моих любимых групп, или PEARL JAM. Они и понятия не имеют, если только не являются их фанатами.
Иисуса тоже не все любят. Но дело не в этом. Слава сама по себе — высшая награда. Ты можешь не нравиться всем, но они тебя знают. У нас есть фотограф, который работает с нами уже — не знаю, 40 или 50 лет, и он снимал всех — и THE STONES, и ZEPPELIN — всех. И он настоящий ценитель музыки. Он собирает плакаты и прочие сувениры. И он ненавидит THE BEATLES, всегда ненавидел — не может их слушать — но он знает, кто они такие: Джон, Пол, Джордж, Ринго. Вы знаете, кто такой Иисус. Не всем он нравится. Даже те, кто ненавидит его, слышали это имя и знают, кто он такой. Слава — это высшая награда».
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Для дядьки важнее слава и деньги, чем сама суть - музыка. Еще можно ту же Pantera вспомнить, которые только с 89-90го года стали той самой группой.