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Gene Simmons

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GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля



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GENE SIMMONS, родившийся в Хайфе (Израиль) в семье венгерско-еврейских иммигрантов, рассказал о вoйне между Израилем и ХАМАС, которая началась почти год назад:

 «Помимо всего прочего, будь то ХАМАС или Израиль, или Газа, или арабы, или Иран, или всё остальное, единственное, с чем можно согласиться, — это с тем, что с любой стороны есть невинные. Ребёнок — это ребёнок, который понятия не имеет, что означает иврит, или арабский, или английский, или что-либо ещё. Они просто невинны. Они рождаются.

Я твёрдо верю в лечение временем. Некоторые из моих лучших друзей, деловых партнёров — немцы, чьи матери, отцы и деды сжигали мой народ в газовых камерах и убивали его. Это передаётся из поколения в поколение. Просто видя, как по-разному живут люди, следующее поколение может задавать вопросы типа: "Почему я не могу так делать?"»

На вопрос о студенческих протестах против вoйны между Израилем и Хамасом, которые появились во многих кампусах американских колледжей после того, как их вдохновили демонстранты Колумбийского университета, Gene сказал:

«Я думаю, что у них благие намерения. Я действительно так считаю. Они плохо информированы. Я полностью поддерживаю права трансов, гeев, любые вариации из сотен вариаций, в которых люди определяют себя, и всё такое прочее. Но не обманывайте себя, если бы кто-то из них оказался в любой стране Ближнего Востока, их бы сбросили со зданий или забили камнями до смерти. Я считаю, что вы несёте неправильный флаг, но я уважаю и поддерживаю ваше право делать это в демократической стране»




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