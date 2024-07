сегодня



GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN



GENE SIMMONS третьего июля отыграл в ресторане Rock & Brews, Potawatomi Casino Hotel, Milwaukee:



01. Deuce (KISS song)

02. Shout It Out Loud (KISS song)

03. I Love It Loud (KISS song)

04. Are You Ready (Gene Simmons song)

05. Communication Breakdown (LED ZEPPELIN cover)

06. House Of Pain (VAN HALEN cover) (Gene Simmons Demo Version [1976])

07. Parasite (KISS song)

08. Weapons Of Mass Destruction (Gene Simmons song)

09. War Machine (KISS song)

10. Ace Of Spades (MOTÖRHEAD cover)

11. Calling Dr. Love (KISS song)

12. Cold Gin (KISS song)

13. Rock And Roll All Nite (KISS song)







