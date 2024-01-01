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*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
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Gene Simmons

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5 июл 2024 : 		 GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN

17 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»

15 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»

11 июн 2024 : 		 GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL

10 июн 2024 : 		 PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»

27 май 2024 : 		 GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a

2 май 2024 : 		 GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN

24 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS

21 апр 2024 : 		 GENE SIMMONS сыграет в ресторане

15 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь

3 дек 2023 : 		 DESMOND CHILD: «GENE SIMMONS назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор!»

23 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»

20 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS забил на Х

20 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS и новый ЕВ-бас

19 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS воздал должное YOSHIKI

28 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Мы с PAUL'ом STANLEY поддерживаем удивительные отношения»

18 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»

13 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS — о настоящей любви: «К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом»

12 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$

24 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS продал дом

20 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента

22 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»

6 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»

12 дек 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»

30 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом

22 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS сбросил миллион
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GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN



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GENE SIMMONS третьего июля отыграл в ресторане Rock & Brews, Potawatomi Casino Hotel, Milwaukee:

01. Deuce (KISS song)
02. Shout It Out Loud (KISS song)
03. I Love It Loud (KISS song)
04. Are You Ready (Gene Simmons song)
05. Communication Breakdown (LED ZEPPELIN cover)
06. House Of Pain (VAN HALEN cover) (Gene Simmons Demo Version [1976])
07. Parasite (KISS song)
08. Weapons Of Mass Destruction (Gene Simmons song)
09. War Machine (KISS song)
10. Ace Of Spades (MOTÖRHEAD cover)
11. Calling Dr. Love (KISS song)
12. Cold Gin (KISS song)
13. Rock And Roll All Nite (KISS song)




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