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GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»



GENE SIMMONS в интервью Really Famous With Kara Mayer Robinson ответил на вопрос о том, как, на его взгляд, его воспринимает большинство людей:



«Я бы сказал, что есть некоторые — может быть, большое количество, а может, и нет, — которые считают меня сволочью. На самом деле я назвал свой второй сольный альбом "Asshole", что, как мне казалось, сродни тому, как чернокожие люди присвоили себе слово на букву "н". А толстые люди, люди с избыточным весом, люди с ожирением могут присвоить себе это слово, чтобы уменьшить его влияние. Я не против того, чтобы на меня навешивали ярлыки или считали муда.com, потому что я знаю, кто я такой. А есть люди, которые думают: "Ты делаешь это только ради денег". И я отвечаю: "Конечно". Почему я не соль земли, когда почти все работы на планете выполняются людьми, которым не нравится их работа, и единственная причина, по которой они это делают, — возможность заработать деньги, чтобы прокормить семью и иметь крышу над головой? Только ради денег. Никто не хочет копать канавы на шоссе. Здание, в котором мы находимся, кто-то должен был построить. Люди занимаются этим каждый день. Они ходят на работу, делают одно и то же каждый день, с девяти до пяти, пять дней в неделю. Вступают в профсоюз, ломают себе спины и не могут разбогатеть, только чтобы иметь возможность... "Это соль земли". Почему я не могу быть солью земли? Потому что я зарабатываю больше денег? Но я также отдаю деньги на благотворительность. И, кстати, это не ваше чёртово дело, кто, что и где. Я не пытаюсь произвести на вас впечатление. Я знаю, кто я. И, возможно, это лучшее, что можно сделать в жизни, — просто чувствовать себя комфортно в своей шкуре, потому что Иисус тоже не всем нравится».



На вопрос, кто он такой «на самом деле», он ответил:



«Я родился Хаимом Витцем, так меня назвали, но я гораздо больше. Я действительно что-то из себя представляю. И я бы посоветовал всем заблуждаться на этот счёт, потому что независимо от того, являетесь вы таковым или нет, ваш мозг помогает вам осознать это, заблуждаясь на этот счёт. Возьмём [американского профессионального боксера] Майка Тайсона, которого я знаю достаточно хорошо, это удивительный человек, он просто исключительный. Вы должны учитывать, что в начале жизни у него было тяжёлое детство, сложная семейная жизнь и всё в таком духе. Если бы не [американский боксерский менеджер и тренер] Кус Д'Амато, который воспитывал его, внушал ему и все такое... Он был ниже ростом, чем тяжеловесы. Его руки были не такими длинными, как у тяжеловесов. У него странный голос, он с трудом произносит некоторые слова, поэтому он — предмет шуток. Но в какой-то момент своей жизни, в самом начале, ещё до того, как ему исполнилось 20, — в 18–19 лет — он решил, что будет самым опасным человеком, который когда-либо выходил на ринг. Менталитет — важнее всего. Несмотря на то, что в словах: "Да, я буду самым опасным человеком" не было никакой логики, они были почти бредовыми. "Я буду вырубать людей за пять секунд". Именно так он и поступил. Есть такая вещь, как воля к жизни, воля к победе. Менталитет превыше всего. Так что я всем советую: оторвитесь от реальности. Каждая женщина, которая когда-либо надевала шпильки, привлекательна. Вы когда-нибудь задумывались о том, что чернокожие девушки без проблем трясут телом, выставляют его напоказ, в то время как белые девушки беспокоятся, не прибавилось ли у них ещё пять килограммов? Что есть у чёрных девушек, чего нет у белых? Сильное чувство собственного достоинства. В этом всё дело. И чем больше у них этого чувства, тем они привлекательнее. Вы делаете это реальным благодаря своему мышлению.

Никогда не вступайте в драку с коротышкой, который меньше вас и легче вас, у которого мысль: "Ты попал". Не вступайте в бой с таким парнем, потому что неважно, выиграете вы или нет, вам будет больно. Так что воля к победе — это самое важное. И это то, чего у меня полным-полно... Я как никогда жаден и страстен, чтобы делать что-то и добиваться большего. И пока что у меня это неплохо получается».







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